DSö’den müjdeli haber geldi! 'Önümüzdeki günlerde kullanımını açıklayacağız'

Oxford Üniversitesi uzmanlarının corona tedavisinde etkili olduğunu savunduğu deksametazon ilacıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu tedavi, oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama" dedi.

Oxford Üniversitesi uzmanlarının corona tedavisinde etkili olduğunu savunduğu deksametazon ilacıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu tedavi, oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama" dedi.

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınını bitirmek için ilaç ve aşı çalışmalarında adeta amansız bir yarış sürerken, İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin çalışması herkese yeni bir umut oldu. Deksametazon isimli ilacın tedavide etkili olduğu haberleri üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ilk açıklama geldi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilk klinik deneylerin ucuz ve geniş çaplı kullanıma uygun olan deksametazon ilacıyla kritik durumdaki hastaların hayatının kurtarılabileceğini gösterdiğini söyledi.

"Mükemmele haber"

Ghebreyesus, "Bu tedavi, oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama. Bu mükemmel bir haber. İngiliz hükümetini, Oxford Üniversitesi'ni ve bu hayat kurtaran buluşa katkı sağlayan tüm hastaneleri ve hastaları tebrik ediyorum" dedi.

'Kullanımını açıklayacağız"

Araştırmacıların kendileriyle paylaştığı sonuçlar ışığında geniş çaplı incelemelere başladıklarını duyuran Ghebreyesus, "Önümüzdeki günlerde ilacın Covid-19'a karşı nasıl ve hangi aşamada kullanılacağına ilişkin klinik değerlendirmelerimizi paylaşacağız" diye konuştu.