  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık DSÖ'den kritik uyarı: Tekrar olabilir
Sağlık

DSÖ'den kritik uyarı: Tekrar olabilir

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip koronavirüs salgınının yıl sonuna kadar sona ermesini beklemenin gerçekçi olmadığını bildirdi. DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise, salgına karşı bilinen tüm önlemlere uyulması gerektiğini aksi takdirde virüsün tekrar "sıçrama" yapacağı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 23:07:00 -
DSÖ'den kritik uyarı: Tekrar olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yıl sonuna kadar sona ermesini beklemenin gerçekçi olmadığını bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, küresel Kovid-19 vakalarının 7 haftalık düşüşün ardından ilk kez geçen hafta arttığına dikkati çekti.

Vaka artışlarının Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiğini aktaran Ghebreyesus, bu durumun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu ancak artışa şaşırmadıklarını vurguladı.

Ghebreyesus, ülkelere "Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmemesi" çağrısı yaptı.

DSÖ'nün aşı programı COVAX kapsamında Gana ve Fildişi Sahili'nde ilk kez sağlık çalışanlarından, aşılama çalışmalarının başladığını ifade eden Ghebreyesus, bugünden mayıs sonuna kadar COVAX üyesi 142 ülkeye 237 milyon doz aşı tedarik edeceklerini kaydetti.

Virüs yeniden "sıçrama" yapabilir ikazı

AA muhabirinin, salgının gidişatına ilişkin sorusunu cevaplayan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da "2021 sonunda salgının sona ermesini beklemek çok erken ve gerçekçi değil." dedi.

Salgına karşı küresel mücadelenin aşı uygulamalarının başladığı 10 hafta öncesine kadar daha iyi durumda olduğunu vurgulayan Ryan, bununla beraber virüsün kontrol altına alınmaya başlandığını söylemek için çok erken olduğu uyarısında bulundu.

Ryan, DSÖ'nün virüsün yayılımını önlemeye odaklandığını belirterek, "Mesele, bizim virüsü kontrol altına almamız ama şu anda kontrol fazlasıyla virüste." dedi.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise salgının ne zaman biteceğine ilişkin bir tahminde bulunmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Kerkhove, salgına karşı bilinen tüm önlemlere uyulması gerektiğini aksi takdirde virüsün tekrar "sıçrama" yapacağı uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman sonrası akın ettiler! ‘Sete yolladık’
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman sonrası akın ettiler! ‘Sete yolladık’

Reyting rekorları kıran başta Diriliş Ertuğrul Olmak üzere, Uyanış Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman sonrası savaş aletlerine ilgi ciddi bir ş..
Ermenistan karıştı! Oraya girdiler
Dünya

Ermenistan karıştı! Oraya girdiler

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Nikol Paşinyan karşıtı protestocular, hükümet binasını bastı.
Rusya, Türkiye gelişmesini doğruladı! Kremlin'den açıklama geldi
Dünya

Rusya, Türkiye gelişmesini doğruladı! Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 10 Mart’ta Akkuyu’nun üçüncü reaktörünün temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin’i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay