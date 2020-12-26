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Sağlık DSÖ'den koronavirüs aşılarına dair kafaları karıştıran açıklama: Hiçbir belirti yok
Sağlık

DSÖ'den koronavirüs aşılarına dair kafaları karıştıran açıklama: Hiçbir belirti yok

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, koronavirüs aşılarına dair, "Kişinin enfekte olmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz. Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 07:42:00 -
DSÖ'den koronavirüs aşılarına dair kafaları karıştıran açıklama: Hiçbir belirti yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılmaya başlanan aşıların koruyuculuğuna dair ellerinde kanıt olmadığını söyledi.

Jasarevic, "Bu nedenle aşı olan herkesin, toplumun genelini korumaya ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasını sağlayana kadar gerekli önlemleri almaya devam etmesi, fiziksel mesafe kuralına uyması, maske kullanması, ellerini temizlemesi ve kalabalık yerlerden kaçınması gerçekten önemli" dedi.

Independent Türkçe'den Benan Kepsutlu'ya konuşan Jasarevic, aşıların mutasyona uğrayan virüsler üzerinde de etkili olup olmayacağına ilişkin soruya, "Dünya Sağlık Örgütü olarak bu değişimin virüsün davranışını nasıl etkileyeceğini anlamak, daha ciddi bir hastalığa neden olup olmayacağını görmek için de Birleşik Krallık ve Güney Afrika'daki sağlık yetkilileriyle yakın temas halindeyiz. Mutasyona uğrayan Uovid-19'un, aşılar üzerinde etkili olup olmayacağı çalışmaları da devam ediyor" şeklinde cevap verdi.

Aşıların şimdiye kadar hastalık gelişimine kadar etkili olduğunu söyleyen Jasarevic, "Kişinin enfekte olmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz. Bu aşıların enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıtımız yok. Bu nedenle aşı olan herkesin, toplumun genelini korumaya ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasını sağlayana kadar gerekli önlemleri almaya devam etmesi, fiziksel mesafe kuralına uyması, maske kullanması, ellerini temizlemesi ve kalabalık yerlerden kaçınması gerçekten önemli" ifadesini kullandı.

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