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Dünya DSÖ'den korkutan uyarı: Yeniden artış görülebilir
Dünya

DSÖ'den korkutan uyarı: Yeniden artış görülebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da koronavirüs vakalarında yakın zamanda yeni bir artışın görülebileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 17:01:00 -
DSÖ'den korkutan uyarı: Yeniden artış görülebilir

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, haftalık olağan basın toplantısında, Afrika'nın güneyinde kış aylarının başlaması ve Hindistan gibi farklı ülkelerde görülen yeni virüs türünün kıtaya ulaşmasıyla yeni yükseliş dalgasının beklendiğini söyledi.

Moeti, "Güney Afrika Cumhuriyeti, bir gecede 2 bin vaka bildirdi ve civarındaki 10 ülke de yükselme eğilimi bildiriyor. Güney Afrika'da kış aylarının başlamasıyla alt bölgelerde daha büyük artış görebiliriz." dedi.

Aşı tedarikinde yaşanan sıkıntının salgınla mücadeleyi zora soktuğuna işaret eden Moeti, birkaç hafta önce Afrika, dünyadaki aşılamanın yüzde 2'sini yapmış durumdayken bu rakamın yüzde 1'e düştüğünü ifade etti.

Moeti, ABD'nin Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına desteğini büyük memnuniyetle karşılayarak bunun, kıta için büyük değişimlere yol açabileceğini belirtti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusun ve 4,6 milyon vakanın kaydedildiği kıtada şimdiye bugüne dek 20 milyon doz aşı yapıldı.

 

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