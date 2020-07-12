DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüsü tamamen bitirmek henüz mümkün görünmüyor

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan bir açıklama geldi. Koronavirüs bilgilendirme toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durumları Programı Başkanı Dr. Mike Ryan, mevcut koşullarda koronavirüsü tamamen yok etmenin henüz mümkün görünmediğini söyledi.

"Sosyal mesafe kurallarına uyarsak ikinci dalgadan kurtulabiliriz"

"Mevcut durumda bu virüsü ortadan kaldırmamız pek olası değil." şeklinde konuşan Ryan, sosyal mesafenin önemini bir kez daha hatırlattı. Ayrıca Ryan, ikinci dalgadan kurtulabilmek için sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini belirtti.