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Gündem DSÖ'den Gazze mesajı: Ölüm bölgesi haline geldi!
Gündem

DSÖ'den Gazze mesajı: Ölüm bölgesi haline geldi!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 21:43:00 - 2024-02-21 21:45:50
DSÖ'den Gazze mesajı: Ölüm bölgesi haline geldi!

Katil İsrail Lahey karaırna rağmen Gazze'de soykırıma devam ederken; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi” dedi.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 138 gündür devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi’ndeki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık ve insani durumun insanlık dışı olduğunu ve kötüleşmeye devam ettiğini belirterek, “Geçtiğimiz üç gün boyunca DSÖ ve ortakları Gazze’nin güneyindeki Nasser Tıp Kompleksi'ne çok sayıda acil durum misyonu gerçekleştirdi. Yaklaşık 111 hasta ve yaralı ile en az 15 doktor ve hemşire hastanede bulunuyor. Yoğun bakım ünitesi artık çalışmadığı için DSÖ, birçoğu yürüyemeyen hastaların taşınmasına yardımcı oldu” dedi.

"Gazze ölüm bölgesi haline geldi"

Daha geniş bir açıdan bakıldığında Gazze’nin bir ölüm bölgesi haline geldiğini vurgulayan Ghebreyesus, “Bölgenin büyük bir kısmı yıkıldı, 29 binden fazla insan öldü, çok daha fazlasının kayıp olduğu tahmin ediliyor ve çok daha fazlası da yaralı. Savaş başladığından bu yana şiddetli yetersiz beslenme oranı dramatik bir şekilde artarak bazı bölgelerde yüzde 1'in altından yüzde 15'in üzerine çıktı ve daha fazla hayatı riske attı. Bu rakam savaş devam ettikçe ve tedarik kesintiye uğradıkça artacaktır” dedi.

Dünya Gıda Programı'nın Gazze'nin kuzeyine yardım sokamamasını kaygıyla izlediklerini belirten Ghebreyesus, “Nasıl bir dünyada yaşıyoruz; insanlar yiyecek ve su bulamıyor ya da yürüyemeyen insanlar bakım alamıyor? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz; sağlık çalışanları işlerini yaparken bombalanma riski altında? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki, hastaları kurtarmaya yardımcı olacak daha fazla güç veya ilaç olmadığı için hastaneler kapanmak zorunda kalıyor ve askeri güç tarafından hedef alınıyor?" dedi.

"Hemen bir ateşkese ihtiyacımız var"

Gazze’de acilen ateşkes çağrısında bulunan Ghebreyesus, “Hemen bir ateşkese ihtiyacımız var. Rehinelerin serbest bırakılmasına, bombardımanların durdurulmasına ve sınırsız insani yardım erişimine ihtiyacımız var. İnsanlık galip gelmeli” dedi.
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