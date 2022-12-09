DSÖ'den flaş açıklama sonrası uzmanından ezber bozan 40 yaş uyarısı! Bu artış ölüm riski doğuruyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), insan vücudundaki bakterilerin enfeksiyon durumlarında antibiyotiklere karşı direncini artırdığını ve bu artışın ölüm riskini doğurduğunu açıkladı. Meme kanserine karşı öncelikli amaç, tümörlerin erken yakalanması. Erken teşhis, tedavi başarısında büyük etkiye sahip. Bu nedenle yılda bir defa yapılan tarama mamografileri çok önemseniyor. 40 yaşından önce her yıl senede bir defa ultrasonografi önerilirken, 40 yaşından sonra senede bir defa mamografi çektirilmesi gerekiyor. 40 yaşından büyük kadınlara devlet tarafından ücretsiz olan mamografi, yüksek riskli olan gruplarda ise daha genç yaşlarda da başlayabiliyor.

Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurşen Toprak, her kadının 40 yaş sonrası ilk mamografisini çektirmesi gerektiği uyarısında bulunarak, “Birinci derece ailesinde meme kanseri hikayesi olanlar ise mamografisini daha erken yaşlarda çektirmesi gerekiyor” dedi.

Van'da Meme Radyolojisi Ünitesi'nde görev yapan Meme Radyoloji Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Nurşen Toprak, Van'da ve çevre illere hizmet veren radyoloji merkezinde ileri evre meme kanseri ile karşılaştıklarını belirtti. Özellikle de genç yaşta meme kanserine rastlandığına dikkat çeken Doç. Dr. Toprak, “Amacımız tümörleri erken evrede yakalamaktır.

Bunun için tarama mamografilerini kullanıyoruz. Tarama için 40 yaşından sonra her kadının yılda bir defa mamografi çekilmesini öneriyoruz. Bunun için yüksek riskli grupta olan birinci derece ailesinde meme kanseri olan kadınların mutlaka doktorlarına başvurup kişiye özel tarama programlarını çıkarılması gerekiyor.” dedi.

Meme kanseri belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak hem bu hastalığı erkenden yenebilmek hem de gerekli tedbirleri alabilmek için çok önemli. Meme ultrasonu, mamografi ve diğer incelemeler sonucunda kişinin kanser olduğu anlaşılırsa o zaman yapılacak ilk iş kanserin hangi evrede olduğunu belirlemek. Elde edilen sonuçlara göre hem tedavilere hem de hangi tekniklerin kullanılacağına karar verilebiliyor.

Meme kanseri tedavisinde en doğru adım belli aralıklar ile kontroller yaptırmak ve durumu erken teşhis ederek tedaviye en erken zamanda başlamaktır. Bu sayede çok daha ileri boyutlara varmadan risklerin önüne geçmek mümkün olabilir.

DSÖ'den flaş uyarı: Bu artış ölüm riski doğuruyor

Örgütün yayımladığı Küresel Antimikrobiyal Direnç ve Gözetim Kullanma Sistemi Raporu'nda, antimikrobiyal direnç analizlerine dair veriler paylaşıldı.

87 ülkede 2020 yılında yaşanan enfeksiyon vakalarının incelendiği raporda, kan dolaşımı enfeksiyonuna sebep olan Klebsiella zatürresi ve Acinetobacter bakterisinin antibiyotiklere karşı yüzde 50 oranında direnç gösterdiği belirtildi.

Kan dolaşımı enfeksiyonlarının yüzde 8'ine Klebsiella direncinin sebep olduğu ve bu direncin enfeksiyonların tedavisinde kullanılan karbapenem bakterisine direnç göstererek ölüm riskini artırdığı bildirildi.

Koli basili ve Salmonelloz bakterilerinin direncinin yol açtığı kan dolaşımı enfeksiyonları ile bel soğukluğu enfeksiyonlarının 2017'ye kıyasla yüzde 15 arttığı kaydedildi.

"Milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atmaktadır"

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Antimikrobiyal dirençteki artış, modern tıbbın etkisini azaltmakta ve milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atmaktadır." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, bu küresel tehdidin boyutunu anlamak için dünya genelinde mikrobiyoloji testi kapasitesinin artırılmasına ve niteliksel verilerin tüm ülkelerce paylaşılması gerektiğine işaret etti.