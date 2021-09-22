  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu vaatleri sıraladığında bu kaseti çalın! Bu kez Melih Gökçek paylaştı

Dünya Beşiktaş-Adana Demirspor maçını konuşuyor! Balotelli'yi manşet yaptılar

Dünyanın en büyüğü ve sadece belirli bölgelerde bulunuyor! O ilimizde görenler vazgeçemedi

İBB'den yeni skandal! Türkiye'den çalınan kitabeyi para ödeyerek geri aldı

6 ülke artık bir araya gelemez! Türkiye açıklaması olay oldu: İşbirliği yapmak zorundayız

Çelişkiler ülkesi Türkiye… AK Parti muhaliflerini kilitleyen sorular

'Öncelikli hedeflerimiz enflasyonla mücadele'

Son dakika kodu ile servis edildi! Gündemi altüst eden suikast girişimi

Teröristbaşı Karayılan’dan telsizle itirafı: İçten içe çöküyoruz

Duyanlar şaşkına dönüyor! Bu yöntemle her gün 1 gram altın elde ediyorlar
Dünya DSÖ'den dikkat çeken uyarı: Sağlık sistemi çökecek
Dünya

DSÖ'den dikkat çeken uyarı: Sağlık sistemi çökecek

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus , Afganistan’da önlem alınmadığı takdirde Afgan halkının yakında bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 18:46:00 -
DSÖ'den dikkat çeken uyarı: Sağlık sistemi çökecek

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus ve heyeti Afganistan geçici yönetimi, BM ortakları, sağlık çalışanları ve hastaların ziyareti sırasında ülkede sağlık krizini vurgulayarak acil önlem alınmadığı takdirde Afgan halkının yakında bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Ziyaretimiz sırasında, acil ilgilenmesi gereken bir takım öncelikli sağlık sorunların yanı sıra uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmak için yatırım yapma ihtiyaçlarına odaklandık” dedi.

Ghebreyesus, Sehetmandi adlı ülkenin en büyük sağlık projesine yapılan bağış desteğindeki kesintilerin, binlerce sağlık tesisini, tıbbi malzeme ve sağlık personeli maaşları için fonsuz bıraktığını ifade etti. Ghebreyesus, “DSÖ'nün Afganistan sağlık sistemine destek vermesi konusundaki uzun vadeli taahhüdünü yineliyor ve tüm paydaşlara bugün ve önümüzdeki aylar ve yıllarda toplu yükümlülüklerimizi hatırlatıyoruz” ifadesini kullandı.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’da 37 adet Covid-19 hastanesinden 9’unun kapandığı ve Covid-19 müdahalesinin tüm çalışmalarının durduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay