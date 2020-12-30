DSÖ'den dikkat çeken aşı açıklaması: Bunu bilmiyoruz

"Daha şiddetli bir salgına hazırlanın" uyarısıyla gündeme gelen Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, koronavirüs aşılarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğinin bilinmediği vurgulandı. Baş Bilim İnsanı Dr. Soumya Swaminathan, aşı olan kişilerin de seyahat ettiklerinde karantinaya alınması gerektiğini söyledi.

DSÖ'nün Baş Bilim İnsanı Dr. Soumya Swaminathan, insanları koronavirüs aşısı olduktan sonra virüse karşı dikkatli davranmaya devam etmeye çağırdı. Swaminathan yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa'da insanların aşı olduktan sonra tekrar koronavirüse yakalanmasına işaret ederek dolayısıyla bulaştırıcı olup olmadığı hakkında yeterli bir kanıt olmadığını söyledi.

"Aşılar hakkında yeterli veri yok"

Swaminathan, "Şu anda aşılardan herhangi birinin, insanların koronavirüse yakalanmasını ve dolayısıyla bulaşmasını engelleyeceğinden emin olmamızı sağlayacak yeterli veriler olmadığını görüyorum" derken "Sanırım aşılar hakkında daha fazlasını öğrenene kadar, aşılanmış kişiler de belirli bir düzeyde sürü bağışıklığı oluşana kadar seyahat sırasında karantina gibi önlemleri alması gerektiğini varsaymalıyız" ifadelerini kullandı.