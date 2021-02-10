  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya DSÖ'den Covid-19 aşısı için acil kullanım önerisi
Dünya

DSÖ'den Covid-19 aşısı için acil kullanım önerisi

DSÖ’nün Aşı Uzmanlar Stratejik Danışma Grubu, AstraZenaca/Oxford’un geliştirdiği Covid-19 aşısının 18 yaş üstü tüm yetişkinlerde acil kullanımı yönünde tavsiye verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 18:47:00 - 2021-02-10 19:01:10
DSÖ'den Covid-19 aşısı için acil kullanım önerisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketinin geliştirdiği corona virüsü (koronavirüs) aşısının 65 yaş üstü için güvenli ve "muhtemelen etkili" olduğuna kadar verdi.

Dünya Sağlık Örgütü, aşının tüm yaş gruplarındaki yetişkinler için kullanılması yolunda tavsiye kararı alırken, dozlar arasında ise ideal olarak 8-12 hafta boşluk bırakılması gerektiğini belirtti.

Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, İspanya, Macaristan ve İtalya, Oxford/AstraZeneca aşısını 65 yaş üstünde kullanmama kararı almıştı.

Ayrıntılar geliyor...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin hamlesi planlarını altüst etmişti! Sisi kararını dünyaya ilan etti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi planlarını altüst etmişti! Sisi kararını dünyaya ilan etti

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale, darbeci Sisi'nin başında olduğu Hafter destekçisi Mısır'ın Trablus'ta büyükelçilik açacağını d..
Kafeler, restoranlar ve lokantalar için yeni dönem! Zorunlu oldu
Ekonomi

Kafeler, restoranlar ve lokantalar için yeni dönem! Zorunlu oldu

Kafeler, restoran ve lokanta gibi işletmeler elektronik adisyon sistemine geçecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, geçiş hazırlıkları için en az 3..
ODTÜ'de yaşadığı iftar anısını anlattı: 5-6 tane hayvan gelip...
Gündem

ODTÜ'de yaşadığı iftar anısını anlattı: 5-6 tane hayvan gelip...

Yazar Hakan Arslanbenzer, ODTÜ'de bir Ramazan akşamı, hazımsız solcularla yaşadığı ilginç anısını anlattı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay