DSÖ'den Covid-19 aşısı için acil kullanım önerisi
DSÖ’nün Aşı Uzmanlar Stratejik Danışma Grubu, AstraZenaca/Oxford’un geliştirdiği Covid-19 aşısının 18 yaş üstü tüm yetişkinlerde acil kullanımı yönünde tavsiye verdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketinin geliştirdiği corona virüsü (koronavirüs) aşısının 65 yaş üstü için güvenli ve "muhtemelen etkili" olduğuna kadar verdi.
Dünya Sağlık Örgütü, aşının tüm yaş gruplarındaki yetişkinler için kullanılması yolunda tavsiye kararı alırken, dozlar arasında ise ideal olarak 8-12 hafta boşluk bırakılması gerektiğini belirtti.
Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, İspanya, Macaristan ve İtalya, Oxford/AstraZeneca aşısını 65 yaş üstünde kullanmama kararı almıştı.
Ayrıntılar geliyor...