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Korona Virüs DSÖ'den bir çelişkili açıklama daha: Aşılar tek başına salgını bitirmeyecek
Korona Virüs

DSÖ'den bir çelişkili açıklama daha: Aşılar tek başına salgını bitirmeyecek

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Margaret Harris, "Aşılar tek başına salgını bitirmeyecek" dedi. Yeni varyantlara göre henüz bir aşı üretilemezken Harris'ten başka varyantlar çıkmadan dünyanın kalanının da aşılanması gerektiğini söylemesi dikkat çekti. DSÖ'den daha önce de "Yüzde 70 aşılandığı takdirde pandemi sona erecek" açıklaması yapılmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 19:43:00 - 2021-10-23 20:02:22
DSÖ'den bir çelişkili açıklama daha: Aşılar tek başına salgını bitirmeyecek

Dünya genelinde aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Margaret Harris tüm dünyaya ilginç bir açıklama yaptı.

"Aşı bizi tek başına salgından kurtarmayacak"

DSÖ Sözcüsü Harris, Times Radio'ya yaptığı açıklamada pandemiden kurtulmak için asıl sorunun tek bir şeye odaklanmak olduğuna dikkat çekti ve 'Aşı bizi tek başına salgından kurtarmayacak' dedi.

Henüz yeni varyantlara göre aşı üretilmeden ilginç çağrı

Yeni varyantlara yönelik aşılar halen geliştirilemezken şimdiki varyantlara yeni bir aşı daha geliştiremeden farklı varyantlar çıkabileceğini söyleyen Harris "Yeni bir varyant geliştirebilir ve tüm bu tüm süreci geri götürebilir. Bu nedenle yeni varyantlar gelişmeden önce dünyanın kalanı da aşılanmalı" ifadesini kullandı.

DSÖ: Salgın 2022'de de devam edecek

DSÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Dr. Bruce Aylward geçtğimiz günlerde yaptığı açıklamada yoksul ülkelerin yeterince aşıya erişemedikleri için Kovid salgınının "gereğinden bir yıl daha uzun süreceğini" belirtmiş ve salgının 2022'de de etkili olabileceğini açıklamıştı.

"Yüzde 70 aşılama seviyesiyle pandemi sona erecek"

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge sene başında, "Aşılamada minimum yüzde 70'lik seviyeye ulaştığımızda pandemi sona erecek." ifadesini kullanmıştı.

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