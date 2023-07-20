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Dünya DSÖ'den aşırı sıcaklık uyarısı! 'Baskıyı artırıyor'
Dünya

DSÖ'den aşırı sıcaklık uyarısı! 'Baskıyı artırıyor'

Yeniakit Publisher
2023-07-20 01:08:00 -
DSÖ'den aşırı sıcaklık uyarısı! 'Baskıyı artırıyor'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarım kürede etkili olan aşırı sıcakların sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Kovid-19 sonrası çocuklardaki aşılama oranları hakkındaki raporun dün yayımlandığını hatırlatan Ghebreyesus, bazı ülkelerde Kovid-19 süreci sonrasında aşılama konusunda umut verici toparlanmaların yaşandığını kaydetti.

Ghebreyesus, 2022'de aşı ulaştırılan çocuk sayısının bir önceki yıla göre 4 milyon daha fazla olduğunu anımsatarak "Bu cesaret verici bir haber ancak aşılamada büyük boşluklar sürüyor. Bu konudaki küresel ve bölgesel ortamalar özellikle düşük gelirli ülkelerdeki kalıcı ve ciddi eşitsizlikleri gizliyor. Geçen yıl 20 milyondan fazla çocuk, olması gereken bir veya daha fazla aşıyı olamadı. Neredeyse 15 milyon çocuk ise tüm aşılardan mahrum kaldı." ifadelerini kullandı.

Kuzey yarım küredeki birçok ülkenin El Nino ve iklim değişikliğinin de etkisiyle aşırı sıcakları tecrübe ettiğine işaret eden Ghebreyesus, şu değerlendirmede bulundu:

"İki hafta önce kaydedilen en yüksek sıcaklığı gördük. Aşırı sıcaklar, sonuçlarıyla en az başa çıkabilecek olan yaşlı insanlar, bebekler, çocuklar, yoksullar ve evsizlere en büyük zararı verirken, sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı da artırıyor. Aşırı sıcaklara maruz kalmanın sağlık üzerinde geniş kapsamlı etkileri oluyor. Bu durum önceden var olan hastalıkların yeniden nüksetmesinin yanı sıra ölüm ve sakatlıkla da sonuçlanabiliyor." diye konuştu.
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Ghebreyesus, Dünya Meteoroloji Örgütü ile işbirliği içinde hazırlıkları koordine etmek ve aşırı sıcaklığın sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için ülkelerin Sıcaklık Sağlık Eylem Planlarını desteklediklerini de belirtti.

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