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Dünya DSÖ Afrika ülkesine ebola aşısı yollayacak
Dünya

DSÖ Afrika ülkesine ebola aşısı yollayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gine'de yeniden patlak veren ebola salgınına karşı 11 bin doz aşı yollayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 04:18:00 -
DSÖ Afrika ülkesine ebola aşısı yollayacak

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, düzenlediği çevirimiçi toplantıda, 100 uzman ve 11 bin doz ebola aşısının 21 Şubat Pazar günü Gine'ye ulaşacağını söyledi.

Aşı kampanyasının 22 Şubat Pazartesi başlamasının öngörüldüğünü belirten Moeti, ABD'den ek 8 bin 600 doz aşının daha alınmasının planlandığını kaydetti.

Moeti, Gine'de salgının başladığı bölgenin sınır hattında bulunduğunu dolayısıyla tüm Sahra Altı Afrika'nın alarm durumunda olduğunu dile getirdi.

Batı Afrika'da bulunan Gine'nin sınır komşuları arasında Senegal, Mali, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone ve Gine Bissau yer alıyor.

13 Şubat'ta yeniden salgın ilan edildi

Ebola nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 125 vakanın bulunduğu Gine'de, 13 Şubat'ta ebola salgını ilan edilmişti.

Gine'de 2016'dan bu yana ebola kaynaklı ölüm kayda geçmemişti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), Gine'nin yanı sıra ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) de yeniden ortaya çıkan ebola salgını ile mücadele için 15 milyon dolarlık destek vereceğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütünün, 18 Kasım 2020'de, KDC'deki 11'inci dalga ebola salgınının sona erdiğini duyurmasının ardından, virüs 7 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin Biena bölgesinde tespit edilmişti.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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