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Gündem DSİ uyardı: Sulama kanalları baraj ve göletler oyun alanı değildir
Gündem

DSİ uyardı: Sulama kanalları baraj ve göletler oyun alanı değildir

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) sosyal medya hesabından vatandaşları uyararak, “Su hayattır Can almasın” ifadelerini kullanan bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 17:51:00 - 2021-06-03 17:55:16
DSİ uyardı: Sulama kanalları baraj ve göletler oyun alanı değildir

Yeni Akit /ANKARA

DSİ genel Müdürlüğü Serinlemek için sulama kanallarına girilmemesi gerektiğini belirterek ölüm riski olduğunu hatırlattı.

Sulama kanallarında boğulmaların önüne geçmek için vatandaşları uyaran Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) hazırladığı bir video görseli ile sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak vatandaşları, “Su hayattır Can almasın” diyerek uyardı.

DSİ paylaşımında, “Sulama Kanalları Baraj ve Göletler Oyun Alanı Değildir. Yüzmek ve Serinlemek Maksadıyla Girmek ÇOK TEHLİKELİ VE YASAKTIR. Su Hayattır Can Almasın...” ifadeleri ile çocuklarında bu yerlerden uzak tutulmasını istedi.

Tehlikeleri sıralandı

Kanalların yapısal şeklinin anlatıldığı videoda, "Su kanalları akış hızı çok yüksektir. Çok iyi yüzücü olsanız bile akıntıya karşı koyamaz ve akıntıya kapılma ihtimaliniz çok yüksektir. Yapısı V şeklinde olduğu için girildiğinde çıkması çok zordur. Yan duvarları yosunlandığı için çıkmaya çalıştığınızda kayarak tekrar su içerisine girersiniz. Kanalda akan su çok soğuk olduğundan kramp, ani şok, ve kalp krizi geçirme riskiniz çok yüksektir. Sulama kanallarına girmeyelim, giren birisini gördüğünüzde 155 polis imdat ve 156 Jandarma’yı arayalım.” uyarılarında bulunuldu.

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