DSİ taşra teşkilatına yüzlerce işçi alınacak
4857 sayılı İş Kanunu ve söz konusu Kanun mesnet alınarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 908 adet sürekli işçi alımı yapacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; kurum talebi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 17.04.2023 gününden itibaren ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek.
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