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Ekonomi DSİ, Manavgat’taki arsasını satacak
Ekonomi

DSİ, Manavgat’taki arsasını satacak

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, mülkiyetinde bulunan 5.133 m2’lik arsasını kapalı teklif usulü ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 12:16:00 -
DSİ, Manavgat’taki arsasını satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İsteklilerin Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan ihale katılabilmeleri için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümlere haiz olmaları ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından verilen Satış işlemleri ile ilgili şartname ve Teklif Mektubunu doldurarak 23.03.2022 tarihi mesai bitimine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şartname ve Teklif Mektubunu alabilmek için geçici teminatın yatırılması şarttır.

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