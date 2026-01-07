DSİ bütçesinin yüzde 95’i toprak ve su kaynaklarının yönetimine ayrıldı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), gelecek yıl ‘Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası’, ‘Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği’ ile ‘Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi’ gibi programlara ilişkin çalışmalar yürütecek. Çalışmalar için kuruma 233 milyar 36 milyon 886 bin lira ödenek ayrıldı. Bu ödenekten en yüksek payı yüzde 95’le ‘Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı’ aldı. Bu program için belirlenen ödenek tutarı ise ve 221,4 milyar lira olarak açıklandı.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK

‘Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası’ için 8 milyar 870 milyon 319 bin lira, ‘Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği’ için 325 milyon 10 bin lira, ‘Yönetim ve Destek’ için 2 milyar 412 milyon 357 bin lira kaynak ayrıldı. ‘Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı’nın su kaynaklarının araştırılması ve kalitesinin izlenmesi, tarımsal sulama, taşkın kontrolü ve içme suyu temini gibi alt başlıkları bulunuyor. Su kaynaklarının araştırılması kapsamında da önemli adımlar atılması öngörülüyor. Türkiye’de su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, depolama, sulama ve drenaj tesisleri yapılarak sulu tarım alanlarının artırılması ile taşkın kontrol tesisleri inşa edilmesi hedefleniyor.

Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için yönetim, sektörel su tahsis, havza master, kuraklık ve taşkın yönetim planları hazırlanırken yer altı su kütlelerinin kalite ve miktar durumunun belirleneceği faaliyetler yürütülüyor. Faaliyetler kapsamında 2 bin 875 olan gözlem istasyonu sayısının, gelecek yıl 2 bin 975’e, 2027’de 3 bin 75’e ve 2028’de 3 bin 175’e çıkarılması planlanıyor.

DSİ tarafından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilerek sulu tarım alanlarının ve tarımsal üretimin artırılması da sağlanacak. Buna göre 10 milyon 350 bin hektar olan arazi toplulaştırma faaliyet alanının gelecek yıl 10 milyon 500 bin hektara çıkarılması odağa oturtuluyor. Tescil işlemleri tamamlanan arazi toplulaştırma alanının da 8 milyon 41 bin 617 hektardan, 2026’da 8 milyon 163 bin 738 hektara, 2027’de 8 milyon 766 bin 738 hektara ve 2028’de de 10 milyon hektara yükseltilmesi eksene konuyor.

Sulamaya açılan alanın da 5 milyon 32 bin 797 hektardan gelecek yıl 5 milyon 48 bin 169 hektara çıkarılması amaçlanıyor.

ERKEN UYARI SİSTEMİ SAYISI ARTACAK

Taşkın kontrolü kapsamında da 533 olan tamamlanan taşkın erken uyarı sistemi sayısının gelecek yıl 673’e, 2027’de 723’e varacak. Taşkın kontrolü tesis sayısı da 11 bin 216’dan 11 bin 443’e çıkarılacak.

DSİ tarafından temin edilecek içme suyu miktarı da gelecek yıl 5,7 milyar metreküpe, 2027’de 5,8 milyar metreküpe, 2028’de 6 milyar metreküpe yükseltilecek. Kurumca yapılan içme suyu tesisi sayısının da 441’den gelecek yıl 449’a, 2027’de 451’e ve 2028’de de 459 çıkarmak merkeze alınıyor.