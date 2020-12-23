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Ekonomi DSİ 4 ilde yaklaşık 30 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yaptı
Ekonomi

DSİ 4 ilde yaklaşık 30 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:40:04 -
DSİ 4 ilde yaklaşık 30 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yaptı

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te bu yıl 29 bin 690 hektar alanda arazi toplulaştırmasının tamamlandığını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, arazi toplulaştırması yapma yetkisinin DSİ'ye verildiğini anımsatarak, Türkiye'de toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunduğunu kaydetti.

Toplam 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, "2018'de 496 bin, 2019'da 619 bin, bu yıl ise ekim sonu itibarıyla 425 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlandı. Yıl sonunda 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanacak, böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacak. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yıldız, arazi toplulaştırmasının modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırdığına da dikkati çekti.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te yürütülen çalışmalara değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta bu yıl 4 projede toplam 140 bin 375 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 4 bin 761 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı. Gaziantep'te 3 projede toplam 54 bin 184 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1652 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri yapıldı.

Adıyaman'da 6 projede toplam 159 bin 520 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 5 bin 405 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı. Kilis'te de 2 projede toplam 43 bin 210 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 17 bin 872 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Böylece, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te bu 29 bin 690 hektar alanda toplulaştırma yapıldı."

Yıldız, çalışmalar kapsamında, sınır düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da belirterek, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te bu yıl 15 proje dahilinde 135 bin 537 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlandı. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 sonuna kadar 288 bin 648 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

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