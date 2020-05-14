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Ekonomi

DS Store’larda Kovid-19 önleyici sağlık kuralları devreye alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 19:49:36 -
DS Store’larda Kovid-19 önleyici sağlık kuralları devreye alındı

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles Türkiye, 91 kritere ve beş seviyeye sahip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önleyici sağlık kurallarını devreye aldı.

DS Automobiles'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Etiler’de yer alan ve Ankara’nın Çankaya ilçesinde ay başı itibarıyla hizmete açılan DS Store’larda uygulamaya alınan tüm bu kurallar, uluslararası denetim firması Bureau Veritas tarafından yapılan kriter ve seviye belirleme denetimleri sonucunda yüzde 100 uygun kabul edildi. Böylelikle DS STORE’ları ziyaret etmek isteyen misafirler en yüksek hijyen koşulları dahilinde ziyaretlerini gerçekleştirebiliyorlar.

DS Automobiles Türkiye, devreye aldığı önleyici sağlık kurallarının yanı sıra, "Evde kal" çağrılarının yeni başladığı dönemde dijital mecra kullanımlarının artacağını öngörerek tüm faaliyetlerini hızlıca online kanallara taşıdı.

Sosyal mesafenin önem kazandığı nisan ayı itibarıyla, DS marka otomobil tercih eden tüm misafirler dsautomobiles.com.tr adresinden DS Danışmanı ile görüntülü görüşme talebinde bulunabilirken, online showroom randevusu talep edebildi ve kredi başvurularını online olarak yapabildi.

Misafirlerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan DS Automobiles Türkiye, tüm bu dijital çözümlere ek olarak tercihe göre eve teslimat hizmetini de devreye aldı. Ayrıca tüm DS müşterilerine istisnasız olarak sunulan DS Vale hizmetiyle müşteriler evlerinden ayrılmadan otomobillerinin bakımını yaptırabiliyorlar.

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