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Aktüel

D'S Damat'tan yeni sezona özel Okmeydanı Mağazası'nda kampanya

D'S Damat Okmeydanı mağazası yeni sezona fırsatlarla dönerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mağazada randevu dönemi de başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:40:30 -
D'S Damat'tan yeni sezona özel Okmeydanı Mağazası'nda kampanya

İSTANBUL (AA) - D’S Damat’ın farklı erkekleri kapsayan çok yönlü ve fonksiyonel 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu Okmeydanı mağazasında müşterileri ile buluşuyor.

D'S Damat açıklamasına göre, kendine has bir stil arayan her erkeğe hitap eden bu koleksiyon, yeni sezona özel yüzde 30 indirime ek "500 TL al 350 TL" öde kampanyasıyla şimdilik yalnızca Okmeydanı D'S Damat mağazasında uygulanacak.

- Mağazalarda "randevu hizmeti"

Öte yandan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mağazada randevu dönemi başladı.

Mağazayı ziyaret etmek isteyen müşteriler, 0850 800 63 23 özel müşteri hattından randevu alabiliyor ve alışveriş deneyimini kendi özel saatinde yaşayabiliyor.

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