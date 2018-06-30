D’S Damat’ta büyük yaz indirimi
D’S Damat, sezonun en trend renk ve desenlerini kaliteli kumaşlarıyla ve kusursuz kalıplarla bir araya getirdiği 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonu ürünleri, yüzde 50 indirim kampanyası ile tüketicilere sunuyor.30 Haziran 2018 Cumartesi 10:38
En modern kumaşları usta bir terzilikle birleştirerek kendinden emin siluetlerle şehirli erkeğin doğaya ve özgürlüğe olan tutkusunu ön plana çıkartan D’S Damat 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu baharın ve yazın renkli enerjisini üzerinize taşıyor.
Özellikle çöl beji tonlu basic ürünlerle kusursuz bir birliktelik oluştururken renk dengesini de sağlıyor.
Yaz aylarının olmazsa olmazı polo yaka t-shirt modelleri, hafif dokusu ve her kombine uygun renkleriyle gardıroplardaki demirbaşları arasında yerini alıyor.
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