D’S Damat’ta büyük yaz indirimi

En modern kumaşları usta bir terzilikle birleştirerek kendinden emin siluetlerle şehirli erkeğin doğaya ve özgürlüğe olan tutkusunu ön plana çıkartan D’S Damat 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu baharın ve yazın renkli enerjisini üzerinize taşıyor.

Özellikle çöl beji tonlu basic ürünlerle kusursuz bir birliktelik oluştururken renk dengesini de sağlıyor.

Yaz aylarının olmazsa olmazı polo yaka t-shirt modelleri, hafif dokusu ve her kombine uygun renkleriyle gardıroplardaki demirbaşları arasında yerini alıyor.