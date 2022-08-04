D’S damat ve Damat Tween’de ZUBİZU üyelerine özel fırsatlar

Erkek hazır giyim sektörünün öncü markalarından D’S damat mağazalarından 31 Ağustos’a kadar tek seferde yapacakları 2 bin TL ve üzeri alışverişte anında 300 TL indirim fırsatı ZUBİZU üyelerini bekliyor. Yeni nesil enerjiyi yakalamak isteyenlerin ilk tercihi Damat Tween Mağazalarında ise yine ZUBİZU üyeleri 31 Ağustos’a kadar tek seferde yapılacak 7 bin 500 TL ve üzeri alışverişte anında bin 150 TL hediye kazanacak.

D’S damat mağazalarının ‘Ceremony’ ürün grubunda, ZUBİZU üyelerinin 31 Ağustos’a kadar yapacakları 6 bin TL ve üzeri alışverişte anında 2 bin TL indirim uygulanırken, Damat Tween mağazalarında yine aynı ürün grubunda yapacakları 10 bin TL ve üzeri alışverişte anında 3 bin TL hediye uygulanacaktır.