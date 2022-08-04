  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yediiklim Yayınevi'nden KPSS açıklaması

Rusya'dan Erdoğan'ın ziyareti öncesi kritik anlaşma açıklaması

Bahçeli'den flaş KPSS çağrısı: 20 soruya doğru cevap verenler tespit edilmeli!

Ayçiçek yağı fiyatlarını etkileyecek gelişme! O ülkedeki ayçiçek tohumlarını çaldılar

Çin'den yürekleri ağza getiren açıklama! ‘Tüm hedefler vuruldu’

'Çıplak semazen'de skandal karar! Ne bu şimdi? Valilik "soruşturulsun" dedi, mahkeme "olmaz" dedi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Yanlış anladığı sorudan 50 bin TL kazandı

Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyorlar! Türk öğenciler Gökdoğan'ı tasarladılar... Elon Musk müjdesini de verdiler

Başkan Ali Erbaş saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti: Biz kardeşiz, her zaman biriz, beraberiz

Ukrayna, eşcinsellere evlilik hakkı vermeye hazırlanıyor!
Ekonomi D’S damat ve Damat Tween’de ZUBİZU üyelerine özel fırsatlar
Ekonomi

D’S damat ve Damat Tween’de ZUBİZU üyelerine özel fırsatlar

D’S damat ve Damat Tween’in birbirinden şık parçalarını içeren 2022 İlkbahar-Yaz ve 2022/23 Sonbahar-Kış sezonlarına ait yeni koleksiyonlarında, Türkiye’nin ilk yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİZU üyelerine özel kampanyalar başlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 22:30:00 -
D’S damat ve Damat Tween’de ZUBİZU üyelerine özel fırsatlar

Erkek hazır giyim sektörünün öncü markalarından D’S damat mağazalarından 31 Ağustos’a kadar tek seferde yapacakları 2 bin TL ve üzeri alışverişte anında 300 TL indirim fırsatı ZUBİZU üyelerini bekliyor. Yeni nesil enerjiyi yakalamak isteyenlerin ilk tercihi Damat Tween Mağazalarında ise yine ZUBİZU üyeleri 31 Ağustos’a kadar tek seferde yapılacak 7 bin 500 TL ve üzeri alışverişte anında bin 150 TL hediye kazanacak.

D’S damat mağazalarının ‘Ceremony’ ürün grubunda, ZUBİZU üyelerinin 31 Ağustos’a kadar yapacakları 6 bin TL ve üzeri alışverişte anında 2 bin TL indirim uygulanırken, Damat Tween mağazalarında yine aynı ürün grubunda yapacakları 10 bin TL ve üzeri alışverişte anında 3 bin TL hediye uygulanacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23