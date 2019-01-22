D’S Damat, Grand Pera’da “Pop Up” mağazasını Açtı Orka Holding, Beyoğlu’nun eğlence, moda, alışveriş ve gastronomi merkezi Grand Pera’da D’S Damat Pop Up mağazasını açtı.

Dünya moda perakendesindeki büyümesini sürdüren Orka Holding, Beyoğlu’nun eğlence, moda, alışveriş ve gastronomi merkezi Grand Pera’da D’S Damat Pop Up mağazasını açtı. Erkek giyimin lider markalarından D’S Damat’ın açılan Grand Pera Pop-Up mağazası, fiyat avantajıyla modanın ve keyifli alışverişin yeni adresi olacak. Toplam 88 metrekare alanda açılan mağazada, D’S Damat markasının en yeni koleksiyonları müşterilerin beğenisine sunulacak. Alışveriş ve eğlencenin vazgeçilmez lokasyonu olan Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde aynı zamanda ilk “Pop Up” mağazasını açan D’S Damat, müşterilerine keyifli ve sürpriz dolu alışveriş deneyimi yaşatacak.

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