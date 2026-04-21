Dronlar Artık Havada Şarj Oluyor: Kablosuz Enerjide Yeni Dönem

İnsansız hava araçları (dronlar) hem askeri hem de sivil alanlarda giderek daha önemli hale geliyor. Ama en büyük sorunları hâlâ enerji: çoğu dron, bataryası bittiği için kısa sürede yere inmek zorunda kalıyor. Güneş enerjisi gibi alternatifler var, fakat onlar da her koşulda yeterli olmuyor. Bu yüzden uzun süre havada kalması gereken görevlerde ciddi sınırlamalar ortaya çıkıyor.

Çin’de yapılan yeni bir çalışma bu soruna farklı bir çözüm getiriyor. Araştırmacılar, bir drona mikrodalga yoluyla kablosuz enerji göndermeyi başardı. Üstelik hem dron hem de enerji veren araç hareket halindeyken bu aktarım kesintisiz şekilde sürdürülebiliyor. Yerdeki mobil bir verici, enerjiyi doğrudan dronun altındaki antenlere yönlendiriyor. Böylece kabloya ihtiyaç olmadan dron uçmaya devam edebiliyor.

Bu sistemin en dikkat çekici yanı, sadece sabit değil hareketli durumlarda da çalışabilmesi. Yani teoride bir kara aracı, adeta “gezici enerji üssü” gibi davranarak dronları sürekli havada tutabilir. Bu da özellikle gözetleme, keşif veya uzun süreli operasyonlar için büyük avantaj sağlar.

Yapılan testlerde bir dron yaklaşık 3 saatten fazla havada tutulmuş. Bu süre, normal bataryalarla elde edilenden daha uzun ve sistemin pratikte işe yaradığını gösteriyor. En zor kısım ise verici ile dronun sürekli hizalı kalmasını sağlamak olmuş. Bunu da GPS ve anlık takip sistemleriyle çözmüşler.

Bu teknolojinin bir diğer önemli etkisi de dron tasarımlarını değiştirebilmesi. Eğer enerji dışarıdan sağlanırsa, dronlar daha küçük bataryalarla üretilebilir. Bu da ağırlığı azaltır ve daha fazla ekipman taşıma imkânı verir.

Alternatif olarak lazerle enerji aktarımı da düşünülüyor ama lazer; sis, toz gibi çevresel koşullardan daha çok etkileniyor ve tespit edilmesi daha kolay. Mikrodalga yöntemi ise daha dayanıklı ve birden fazla drona aynı anda enerji verebilme potansiyeline sahip.

Kısacası, bu gelişme dronların “şarj sorunu”nu büyük ölçüde çözebilecek bir adım olabilir ve gelecekte çok daha uzun süre havada kalan insansız sistemler görmemizi sağlayabilir.