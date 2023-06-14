Drone’la uyuşturucu sevkiyatı

Ürdün ordusu, Suriye’den gelen uyuşturucu yüklü bir dronu düşürdüğünü duyurdu.

Ürdün ordusu, sınır bölgesinde Suriye’den uyuşturucu taşıyan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini belirtti. Ordu, ‘Ürdün’ün, sınır bölgesinin İran’la bağlantılı uyuşturucu savaşının bir cephesi haline gelmesine izin vermeyeceğini’ söyledi.

Yerel basının aktardığına göre, Ürdün, Suriye ordusu içindeki birimler tarafından korunduğunu ileri sürdüğü İran yanlısı milisleri sınırları üzerinden Körfez ülkelerine uyuşturucu kaçırmakla suçladı. Şam yönetimi ise konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için ‘elinden gelenin en iyisini yaptığını’ ve ‘güneydeki kaçakçı gruplara baskın yapmayı sürdürdüğünü’ kaydetmişti. Suriye hükümeti, İran destekli milislerle ilgili iddiaları ise reddetmişti.

Ürdün ordusu, dün sınırlarındaki uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine işaret ederek, “Sınırlarımıza yönelik her türlü tehdidi ve milletin güvenliğini istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü teşebbüsü kararlılık ve güç ile ele almaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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