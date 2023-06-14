  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den Hakan Fidan ve Ömer Çelik İtalya'da törene katılacak! Tüm Türkiye'ye duyurusu yapıldı

Zafer Şahin'den asgari ücret duyurusu! AK Parti'den aldığı son kulis bilgisine göre....

Forbes yayınladı! İşte Türkiye'nin en zengin 10 kişisi...

Berlusconi son yolculuğuna uğurlandı

İsrail ülkesinden 12.5 milyar dolarlık silah çıkışı! O isimden açıklama geldi: Arap ülkeleri, Afrika, Amerika

Dev çığır açacak, tarihi büyük keşif: Sıvı metalin özelliği keşfedildi! Gündemi sarsacak şok sözler

Yunan isimden Atina'yı sallayan çıkış: ABD'den F-35 alacağımıza Türkiye'den o silahı alalım

Olmayan oylarıyla 3 vekil kapan Demokrat Parti'den yerel seçim çıkışı!

Merakla bekleniyordu! Eski Kabine üyelerine TBMM'de yeni görevlendirmeler...

Sosyal medya fenomeni kendi cenazesine öyle bir geldi ki... Meğer şüphe etmiş! Bakın ne oldu
Dünya Drone’la uyuşturucu sevkiyatı
Dünya

Drone’la uyuşturucu sevkiyatı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:55:00 -
Drone’la uyuşturucu sevkiyatı

İç savaş sonrası Suriye’de artan uyuşturucu üretimi ve ticareti, komşularını tehdit etmeye devam ediyor...

Ürdün ordusu, Suriye’den gelen uyuşturucu yüklü bir dronu düşürdüğünü duyurdu.

Ürdün ordusu, sınır bölgesinde Suriye’den uyuşturucu taşıyan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini belirtti. Ordu, ‘Ürdün’ün, sınır bölgesinin İran’la bağlantılı uyuşturucu savaşının bir cephesi haline gelmesine izin vermeyeceğini’ söyledi.

Yerel basının aktardığına göre, Ürdün, Suriye ordusu içindeki birimler tarafından korunduğunu ileri sürdüğü İran yanlısı milisleri sınırları üzerinden Körfez ülkelerine uyuşturucu kaçırmakla suçladı. Şam yönetimi ise konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için ‘elinden gelenin en iyisini yaptığını’ ve ‘güneydeki kaçakçı gruplara baskın yapmayı sürdürdüğünü’ kaydetmişti. Suriye hükümeti, İran destekli milislerle ilgili iddiaları ise reddetmişti.

Ürdün ordusu, dün sınırlarındaki uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine işaret ederek, “Sınırlarımıza yönelik her türlü tehdidi ve milletin güvenliğini istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü teşebbüsü kararlılık ve güç ile ele almaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23