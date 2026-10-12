Dron saldırısına uğrayan 'Fortis' Giresun açıklarına sürüklendi, ambarına müdahale edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rus bayraklı 'Fortis' kuru yük gemisi dron saldırısı sonrası Keşap açıklarına sürüklendi; Sahil Güvenlik gemiyi Giresun Limanı açıklarına çekip demirledi.
Karadeniz açıklarında dron saldırısına uğrayınca 10 kişilik mürettebatı tahliye edilen Rus bayraklı 'Fortis' adlı kuru yük gemisi, akıntının etkisiyle Giresun'un Keşap ilçesi açıklarına kadar sürüklendi. Sahil Güvenlik tarafından Giresun Limanı açıklarına çekilen geminin duman tüten ambarına ekipler müdahale etti.
Gemi, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan yüklediği 3 bin 300 ton nohudu Mersin'e götürmek üzere yola çıkmıştı. Karadeniz açıklarında uğradığı dron saldırısında hasar alan gemideki 10 mürettebat tahliye edildi, mürettebatsız kalan gemi kontrolsüz şekilde ilerledi.
Balıkçıların ihbarıyla Sahil Güvenlik devreye girdi
Bölgedeki balıkçıların ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, gemiyi Giresun Limanı açıklarına çekip demirledi. Demirleme işleminin ardından geminin nohut yüklü ambar bölümünde duman tespit edildi.
Giresun Port Liman İşletmesi ekipleri, olası yangına karşı denizden soğutma çalışması yaptı.
Ambar kapaklarının açılması halinde yükün Giresun Limanı'na boşaltılacağı, kapakların açılamaması durumunda ise geminin yüküyle birlikte tersaneye çekileceği öğrenildi.