  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zamların en hayırlısı! Yeniçağ alkoliklerin borazanı oldu

"Yıldız Sarayı'nda birçok eşya, mücevher ve belge yağmalandı ve yakıldı" Mustafa Armağan bilgilendirdi...

Köpek olmayı bile beceremediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan! “Kıbrıs'a deniz üssü yaparız”

Aydos ormanında yangın çıktı! Ekipler harekete geçti

Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in eşinden Türkiye’ye çirkin suçlama

Hazır uçağa binmedi, transfer yattı! Kartal'ı çıldırtan hareket

Böyle orta saha kararı görülmedi: Sorun çözüldü ama bu iş artık… Yeni orta saha İngiltere Premier Lig'den!

Bir başka açıdan Lozan! “Yurtta sulh, cihanda sulh” mu? “Hazır ol cenge ister isen sulh u salâh”mı?

Yemen'in İsrail'e karşı mücadelesi Efendimiz'in (sav) hadis-i şerifini hatırlattı!
Yaşam Dron havalanınca ortaya çıktı! O ilde peri bacaları tesadüfen bulundu
Yaşam

Dron havalanınca ortaya çıktı! O ilde peri bacaları tesadüfen bulundu

Yeniakit Publisher
2024-07-21 21:26:00 -

Afyonkarahisar'da bir vatandaş tesadüfen peri bacaları keşfetti.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde doğa gezisine çıkan bir vatandaş ormanlık alanda havalandırdığı dron ile peri bacaları keşfetti.

Bolvadin ilçesinde yaşayan ve ismini açıklamak istemeyen bir vatandaş gezinti için Özburun beldesinde ormanlık alana gitti. Burada dron havalandıran vatandaş yaklaşık 50 metre havalandırılan dronda ağaçlar arasında peri bacaları olduğunu fark etti. Daha sonra çektiği görüntüleri sosyal medyaya yükleyen vatandaşın videoları kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

80 yaşında gençlere taş çıkartıyor
80 yaşında gençlere taş çıkartıyor

Yaşam

80 yaşında gençlere taş çıkartıyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rize'de çay bahçesinde korkunç olay!
Rize'de çay bahçesinde korkunç olay!

Yaşam

Rize'de çay bahçesinde korkunç olay!

Yasağa uymadılar! Canlarını tehlikeye attılar
Yasağa uymadılar! Canlarını tehlikeye attılar

Yaşam

Yasağa uymadılar! Canlarını tehlikeye attılar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23