  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Drogba'dan ırkçılığa karşı duran Webo ve Demba Ba'ya teşekkür
Spor

Drogba'dan ırkçılığa karşı duran Webo ve Demba Ba'ya teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:08:57 -
Drogba'dan ırkçılığa karşı duran Webo ve Demba Ba'ya teşekkür

İSTANBUL (AA) - Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığa karşı sessiz kalmayan Pierre Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki PSG-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepkiler devam ediyor.

Fildişi Sahilli eski futbolcu Drogba, Twitter hesabından Webo ve Demba Ba'nın hakem Coltescu'ya tepki gösterdiği anları paylaşarak, "Buna karşı çıktıkları için Webo ve Demba Ba'ya, sahayı terk ettikleri için de oyunculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Drogba, bir sonraki gönderisinde ise UEFA ve FIFA'nın resmi hesaplarını etiketleyerek, "Irkçılığa hayır." mesajını paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!
Medya

Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Emre Kongar alaycı bir üslup ile Azrail'le göz göze geldi..
Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar
Dünya

Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Türkiye de sipariş vermişti... Koronavirüs aşısının onaylanmasında 'rüşvet' skandalı!
Sağlık

Türkiye de sipariş vermişti... Koronavirüs aşısının onaylanmasında 'rüşvet' skandalı!

Çin'in ilaç düzenleme kurumuna aşı onaylarını hızlandırmak için rüşvet verdiği ortaya çıktı.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay