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Drifte rekor ceza!

Antalya’nın Kumluca ilçesinde caretta carettaların üreme alanında dirft yaparak, koruma kafesleri ile yuvalara zarar veren sürücüye rekor bir ceza verildi. Daha önce ehliyetine el konulup bin 110 TL trafik cezası verilen sürücüye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da ‘biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, 4 yuvayı bozduğu için de 400 TL para cezası verildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
Drifte rekor ceza!

Kumluca ilçesinde 20 Temmuz Cumartesi günü, 3 genç cip ile sahildeki caretta kaplumbağalarının üreme alanlarında drift yaptı.

Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Obalar mevkisinde deniz kenarında ciple drift yapan gençleri gören Şehabettin Yaşar (75), gençleri, bu alanın caretta üreme alanı olduğunu bu yüzden kumsalda araç kullanmamaları gerektiği konusunda uyardı. Alkollü oldukları iddia edilen gençler, Şehabettin Yaşar’a küfür ve hakaret etti daha sonra da yaşlı adamı darp etti.

Koruma kafesleri ve yumurtalara zarar verdiler

Aracın kuma saplanmasının ardından gençler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine önce polis, ardından da yaşananları duyan gönüllü çevreciler de geldi. Polis ve gönüllü çevrecilerin yaptığı inceleme sonucu bazı caretta kaplumbağası koruma kafeslerinin kırıldığını bazı yuvaların ise aracın üstünden geçmesi sonucu yumurtaların zarar gördüğü belirlendi.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yakalandı.

İsimleri açıklanmayan şüpheliler gece boyunca İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulduktan sonra verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Alkollü oldukları ortaya çıktı

Konuya ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yapmıştı. Emniyet, E.Y. isimli şahsın kullandığı aracın caretta caretta yumurtlama alanına girerek koruma altındaki kafeslere zarar vermesi üzerine, aynı araçta bulunan İ.T. ve R.N. isimli şahıslar tarafından kendilerini uyaran kişilerin darp edildiği iddiaları üzerine çalışma başlatıldığı bilgisi paylaşarak şüphelilerin doktor raporunda alkollü olduklarının tespit edildiği bildirdi.

Trafik kuralı ihlalinden para cezası kesilip serbest bırakıldı

Yakalanan şüphelilere “Kasten Yaralama”, “5199 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek (Hayvanlarını Koruma Kanunu)” ile “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından haklarında adli yönden işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada ayrıca E.Y.'ye “47/1-C Trafik İşaret Levhaları, Cihazları ve Yer İşaretlemeleri ile Belirtilen Veya Gösterilen Hususlara Uymamak suçundan 108 TL, 48/5 Alkollü İçki Alarak Araç Kullanmak” maddelerinden ise bin 2 TL olmak üzere toplam bin 110 TL para cezası kesildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahısların serbest bırakıldığı bildirildi.

Rekor ceza

Olayın hemen ardından bölgede inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, hazırlamış oldukları raporu tamamladı. E. Y. isimli sürücüye müdürlük tarafından ‘Çevrenin korunması amacıyla doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır’ maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL ceza verildi. Sürücüye ayrıca 4 yuvayı bozdukları gerekçesiyle de 400 TL para cezası kesildi.

 

 

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
  1. Antalya
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