Driftçi magandaya 20 bin lira ceza… Ehliyetine el konuldu
İstanbul’da “Drift” yapan bir trafik magandası gözaltına alındı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücüye 20 bin 778 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Pendik İlçesi'nde "Drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsünün kimliğini tespit etti. M.A. isimli sürücü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı.
Araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun farklı maddelerinden 20 bin 778 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" gerekçesiyle adli işlem yapıldı.
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