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Drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza

Kütahya Tavşanlı'da trafikte seyir halindeyken drift yapan sürücüye para cezası verildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:09
Drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobiliyle drift yaparken mobese kameralarına yansıyan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

Tavşanlı ilçesindeki Haşim Benli Bulvarı'nda gece saat 01.15'te drift yapan kırmızı otomobil, mobese kameralarına yansıdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasından belirledikleri aracın sürücünü gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan otomobil sürücüsüne, yeni trafik kanunu gereğince 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da yasal işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:09
  1. Kütahya
  2. Tavşanlı
  3. Drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza
  4. Drift
  5. para cezası

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