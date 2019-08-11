Drift yapan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı Drift yaparken polisin dur ihtarına uymayıp kaçan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı- Alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen şüpheliye toplam 8 bin 234 lira para cezası kesildi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de drift yaparken polisin dur ihtarına uymayıp kaçan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos 02.55 sıralarında Mütevelli Çeşme Caddesi üzerinde drift yapan araç sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polisten kaçmaya başlayan sürücü, demir dubalara çarpınca yanına gelen polis ekiplerinin üzerine araç sürerek kaçmaya çalıştı. Havaya ateş eden polislerden ters yöne girerek kaçmaya çalışan şüpheli tekrar demir dubalara çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan ve yanına gelen ekiplere bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Sedat Ç'nin (24) alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Toplam 8 bin 234 lira para cezası kesilen şüphelinin, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, silahlı kanunlara muhalefet, cinsel saldırı ve kasten yaralama suçlarından emniyette kaydı bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.