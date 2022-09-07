Drift yapan otomobil bekçiye çarptı

Olay, gece saatlerinde Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesi içerisinde devriye görevinde bulunan bekçiler, sanayi içinde drift yapan 67 LP 123 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Recep Karaçam, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak istediği sırada bekçi Hamza Aydoğdu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçinin yardımına mesai arkadaşı ve sanayi esnafı koştu. Araçtan inen sürücü Recep Karaçam ile arkadaşı, esnafla tartışmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen takviye ekipler sürücü Recep Karaçam ile arkadaşını gözaltına alırken, yaralanan Aydoğdu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralanan bekçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Recep Karaçam'ın 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi.