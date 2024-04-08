  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O alanda da önemli bir rol üstlendik! Türk mühendisleri geliştirdi! Yüzde 100 güvenlik sağlıyor!

Mehmet Metiner, AK Partili o isimleri fena topa tutmuştu! Tek tek özür diledi: Bir hata ettim affola

Devlet hastanesinde 28 Şubat kafalı psikolog! Hastanede Kur’an düşmanlığı

CHP’li belediyelerde Kandil kıyımı

Rezalet ki ne rezalet! “Kimi susturuyorsun be” “Rasim ateşle oynuyorsun”

akit’i susturma girişimi yargıdan döndü

Sosyal medyadan duyurdu! İşte Meral Akşener'in adaylık kararı

Ahmet Hakan’dan, seçimlerin ardından bomba yazı! Ne parti içi sorunlar ne kibir ne şu ne bu! “AK Parti’nin ilk çözmesi gereken sorun budur”

Orta doğudan, Amerika’dan, Rusya’dan… Türkiye’ye milyarlarca dolar para yağdı!

Yeni sayfa açmak isteyen Özgür Özel şimdiden şartını koştu! Beştepe değil Çankaya olsun
Yerel Drift yapan magandaya unutulmayacak ceza!
Yerel

Drift yapan magandaya unutulmayacak ceza!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 14:18:00 -
Drift yapan magandaya unutulmayacak ceza!

Afyonkarahisar'da drift yapan sürücü, yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası ve ehliyetine el konuldu.

Afyonkarahisar'da drift yapan sürücü, yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası ve ehliyetine el konuldu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki drift görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Güvenevler Mahallesi civarında drift yaptığı belirlenen sürücü, polis ekiplerince Demiryalayan Kavşağı'nda yakalandı.

Sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu. Bu tür trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik cezaların artırılarak devam edeceği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23