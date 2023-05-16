Drift atan sokak serserilerine ceza yağmuru!
İstanbul'da trafiği durdurup drift atan ve trafiği alt üst eden sürücülere 63 bin 285 lira ceza uygulandı.
İstanbul'da trafiği durdurup drift atan ve trafiği alt üst eden sürücülere 63 bin 285 lira ceza uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, Avcılar'da bir sünnet düğünü konvoyunda trafiği durduran araç sırayla caddenin ortasına geçip drift attı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine trafik ekipleri sürücüleri tespit etti. Tespit edilen sürücülere 63 bin lira ceza uyguladı.
Sürücülerin ayrıca 60 gün süreyle ehliyetlerine el konuldu. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO