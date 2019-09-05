0553 313 94 23

Dr. Yıldırım: “Ayakkabıların hafif olması çocukların yürürken daha az enerji harcamalarını sağlar”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:26
Dr. Yıldırım: “Ayakkabıların hafif olması çocukların yürürken daha az enerji harcamalarını sağlar”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eren Yıldırım, “Okul çağındaki çocuklarda ayağın şekline uyumlu dikdörtgen şeklinde sivri uçlu olmayan ayakkabı olmalıdır. Ayakkabıların hafif olması çocukların yürürken daha az enerji harcamalarını sağlar” dedi.


Liv Hospital Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eren Yıldırım, ayakkabı seçiminin kişiye uygun olması gerektiğini söyledi. Çocukların yürümeye başladıkları ilk 8 haftada ayakkabısız yürümesinin önerildiğini ifade eden Yıldırım, “Çünkü ayakları ile yeri hissetmeleri yürümeyi öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. Ayrıca yapılan çalışmalarda erken çocukluk dönemde çok ayakkabı giyenlerde daha fazla oranda düztabanlık olduğu gözlenmiştir. Yürüme fonksiyonu arttıkça yavaş yavaş doğru ayakkabı seçime başlanmalıdır. 1-2 yaşta ayakkabılar aşırı derecede yumuşak ve esnek olmalı, ayağa ayakkabı yokmuş gibi hareket kabiliyeti vermelidir. 2 yaşından sonra koşmaya başlayan çocukta artık daha şekilli, ayağa daha oturan yürüyüş ve spor ayakkabıları seçilmelidir. Ancak 4-5 yaşa kadar ayakkabıların içerisine ark desteği konulmasının faydadan çok zarar getirebilmektedir. 8-10 yaşlarda ayak esnekliği gelişime bağlı olarak azaldığı için yerden gelen tepkiyi emen, hafif topuk destekli (1,5-2 santimetre) ayakkabılar önerilmektedir. Yapılacak sporun cinsine göre spor yaralanması riskini en aza indirmek amaçlı ek özellikli ayakkabılar (ayak bilek korumalı vb ) kullanılabilir” dedi.



“Ayakkabının ucunda 1 santimetrelik boşluk olmalı”


Okul çağındaki çocuklarda ayağın şekline uyumlu dikdörtgen şeklinde sivri uçlu olmayan ayakkabı kullanması gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, “Başparmak uçundan ayakkabının ucu arasında yaklaşık 1 santimetre boşluk bulunmalıdır. Tarak kısmının genişliği çocuğun ayağına uygun olmalı, yanlardan ayağı sıkmamalıdır. Ayakkabıların hafif olması çocukların yürürken daha az enerji harcamalarını sağlar. Deri veya kanvas gibi yumuşak materyalden yapılmış olmalıdır. Gözenekli olmalıdır. Hava iletimine izin vermelidir. Mevsim özelliklerine göre ısı yalıtımlı, su geçirmeyen malzemeler kullanılabilir. Alt taban kaymayı engelleyici özellikte ve esnek olmalıdır. Sert ayakkabı tabanı ayağın esnemesini engellediğinden düşme riskini arttırır. Ayakkabı içindeki tabanlık teri emebilir özellikte olmalıdır. Ayak gün içerisinde ayakta durmayla genişlediği için ayakkabı numarası artar. Bu nedenle ayakkabı seçimi günün ilerleyen saatlerinde yapılmalıdır. Gün içinde ayakkabı içerisinde oluşan terleme ve kapalı ortam nedeniyle ayakkabı içerisinde aşırı bakteri ve mantar üremesine neden olur. Bu nedenle her gün aynı ayakkabı kullanılmamalı ve en az gün aşırı ara vererek ayakkabı giyilmelidir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen hükümetinden diyolog mesajı!
    1. Yemen hükümetinden diyolog mesajı!
    2. Milli Eğitim Bakanı Selçuk:..
    3. Fibromiyalji nedir? Belirtileri..
    4. İlk ders zili öncesi sürücülere uyarı
    5. Başkent suyu ASKİ güvencesinde
    6. Çiçek saksılarının dibine buz..
    7. Muslera'dan Volkan Demirel'e destek..
    8. Kadın hasta, kadın doktoru darp etti
    9. (özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan..
    10. Enez Uluslararası Açık Satranç..
    11. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Ara..
    12. Büyüleyenspor Transfere Devem Ediyor
    13. Evlat nöbeti büyüyor! İsyan eden..
    14. 70’inden sonra evlat katili oldu
    15. Bir aile ölümden döndü
    16. Antalya'da 29 gündür kayıp olan adam..
    17. Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de..
    18. Geleceğin sanatçıları Altındağ’da..
    19. Amca oğlunu öldürüp amcasından..
    20. Hakkari Valisi Akbıyık, üs bölgelerini..
    21. Türkiye - Andorra maçı hangi kanalda?
    22. Selçuk: "(Ara tatiller) Bu, kalıcı bir..
    23. Atatürk tablosu icralık oldu
    24. Dr. Yıldırım: “Ayakkabıların hafif..
    25. Başkan Taşdemir, Bulanıklı çiftçileri..
    26. Evdeki malzemelerle ocak nasıl..
    27. Teslim olan terörist itiraf etti: PKK..
    28. Küçükçekmeceli çocuklar kendi oyununu..
    29. (Özel) Yargıtay’dan emsal karar: Eşini..
    30. Ailelerin geçim kaynağı Coğrafi..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!