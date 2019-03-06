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Dr. Ünal: “Yıldıztepe ailesi yuvası olacak”

Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:05
Dr. Ünal: “Yıldıztepe ailesi yuvası olacak”

Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte yılan hikâyesine dönen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Alanı Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.


Birkaç kez temel atma töreni yapılan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Alanı Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Adayı Dr. A. Murat Ünal, “Plansız programsız yapılmaya çalışılan bu projede yaklaşık 3 yıldır gelinen nokta çukur açmaktan öteye gitmemiştir. Yıldıztepe köstebek yuvası gibi oldu. Jeolojik etütleri yapılmayan bu çalışmalar esnasında toprak kayması yaşandı. AFAT ekipleri yaşanan toprak kayması sonrası yaptığı çalışmalar neticesinde, hemen yukarısında bulunan binaların heyelan riski altında olduğunu söyledi. Vatandaşın ve belediyenin uğradığı milyonlarca zararın hesabını soracağız” şeklinde konuştu.


Mudanya için çok değerli bir alan olan Yıldıztepe bölgesinde yapılmaya çalışılan bu projenin yaklaşan yerel seçimlerin verdiği panik ile sürdürüldüğünü vurgulayan Dr. Ünal, “Karayolları’ndan izin almadan, yan tarafında bulunan yaklaşık 17 dönümlük arsanın Milli Emlâk’tan Mudanya Belediyesi’ne tahsisini yapmadan girişilen bu proje yine eksik olacak. İkide bir çukur açma çalışması yapılan bu bölge Hayri beyin hobi alanı gibi oldu. Bu hesapsız kitapsız işlemleri yapanlara göreve geldiğimizde rücu edeceğiz” diye ifade etti. Mudanya halkına yüklenen bu lüzumsuz bedellerin ilgili kişilere ödetilmesi noktasında tüm yasal hakları kullanacaklarını dile getiren Dr. Ünal, “Mevcut belediye başkanı her fırsatta Atatürkçülükten dem vuruyor. Buraya Mudanya’dan birkaç derneğin girişimleri sonucu Atatürk büstü yapılıp Türk bayrağı dikildi. Geçtiğimiz aylarda ise mevcut belediye başkanı Atatürk büstünü ve Türk bayrağını kimseye sormadan etmeden kaldırttı” diye sözlerine ekledi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mudanya’ya hizmet noktasında büyük katkılarının olduğunu aktaran AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mudanya’da mevcut belediye yönetimi tarafından 5 yıl boyunca sadece reklam belediyeciliği yapıldığını ve hizmet noktasında sınıfta kaldığını ifade etti. “Mudanyalı hemşerilerime, çok güvendiğimiz ve merkezî hükümet olarak büyük destek verdiğimiz adayımızı emanet ediyorum” diyen Esgin, “Mudanyalılar hiç merak etmesin. Dr. Murat Ünal göreve geldiğinde büyükşehir ve merkezi hükümetin desteği ile Mudanya hak ettiği değere kavuşacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:05
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