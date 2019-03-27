Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bodrum’da adım atmadığı yer bırakmayan Tahir Ateş, Akyarlar, Kemer Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Ak Belediyecilik anlayışını vatandaşlara anlatan Başkan adayı Dr. Ateş, seçildiği taktirde yapacağı projelerden de bahsetti.Vatandaşların sorunlarını pür dikkat dinleyip not alan Ateş, Başkan olduğu takdirde tüm sorunları çözüme kavuşturacağının sözünü verdi.

Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Tahir Ateş, Ak Parti Belediye Başkanı Ömer Özmen, Cumhur İttifakı Meclis üyeleri ve Ak Parti mahalle başkanları Sporkent site sakinleriyle buluştu. Ateş,site sakinlerinin sorunlarını tek tek dinledi. Yapacağı projelerden bahseden Ateş, “Bodrum’u yaklaşık 3 aydır gece gündüz demeden geziyorum. Ülkemin en güzel turizm bölgesinin geldiği hali görünce içim sızlıyor. Bu ilçeye ne yapmışlar, nasıl bu hale getirmişler, hiç mi içiniz sızlamadı. İnşallah biz seçildiğimiz takdirde Bodrum’u hak ettiği yere getireceğiz. İlk işimiz Bodrum’un kanayan yarası olan Alt yapı ve çöp sorununu çözmek olacak. Projelerimizde sırasıyla hayata geçirerek Bodrum’u yeniden dünya markası bir turizm kenti haline getireceğiz” dedi.

Dağbelen mahallesindeki vatandaşlarla da buluşan Ateş daha sonra Kemer mahalle sakinleriyle bir araya geldi.İki mahallede de büyük bir coşku ile karşılanan Ateş, tüm vatandaşlarla teker teker selamlaştı. Ateş seçildiği taktirde yapacağı projelerinden bahsederek şu sözlere yer verdi “ Biliyorsunuz ki, seçime sayılı günler kaldı. Bende Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayı olarak dava arkadaşlarımla birlikte Bodrum’da gezmedik mahalle çalmadık kapı bırakmadık. Hemşerilerimizle bir araya gelerek onların sorunlarını ve isteklerini konuştuk. Seçildiğimiz taktirde yapacağımız projelerimiz ve belediyecilik anlayışımızdan bahsettik. Biz koltukta oturmaya değil, hizmet etmeye geliyoruz. Bizim makam odamızın kapısı olmayacak” dedi.