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Dr. Tahir Ateş, “Karaova’yı koruma altına alacağız, rant kapısı yaptırmayacağız”

Bodrum’u karış karış gezerek Ak Belediyeciliği anlatan Cumhur ittifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı Op.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:09
Dr. Tahir Ateş, “Karaova’yı koruma altına alacağız, rant kapısı yaptırmayacağız”

Bodrum’u karış karış gezerek Ak Belediyeciliği anlatan Cumhur ittifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Tahir Ateş, seçimi kazandıkları andan itibaren Karaova bölgesini koruma altına alarak çiftçilik, tarım ve seracılığı kalkındırma sözü verdi. Tüm köyleri teker teker gezerek vatandaşların sorunlarını dinleyen Ateş, "Mumcular’ın en büyük sorunu çiftçiliğin ve tarımın bitmesi. Biz bu bölgeyi yeniden kalkındıracağız" dedi.


Sabah erken saatlerde Mumcular halkı ile buluşan Ateş gün boyu bölgeyi karış karış gezerek tüm Karaova bölgesinde incelemelerde bulundu. Mumcular esnafını da ziyaret eden Op. Dr. Tahir Ateş Kültür turizmi ile bu bölgedeki esnafı da kalkındırmayı planladıklarını açıkladı.


Ziyaretlerinin ardından Yeniköy Mahallesi ne giden Ateş kahve toplantısında Mumcular a yapılacak olan projelerini açıkladı. Ateş,tarım ve çiftçiliğe değinerek “Karaova bölgesi,Mumcular ve bu bölgedeki tüm köyler Bodrum’un ciğeridir. Bodrum buradan nefes alıyor ama bir o kadar da değeri bilinmeyen bir bölgemiz bölgeyi gezdim. Araştırmalar yaptım ve maalesef bu bölge gerileme dönemine geçmiş hiçbir şekilde Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi bu bölgenin değerini bilememiş. İnsanlar bu bölgeden göç etmeye başlamış. Atalarımızdan kalan tarım arazileri kuru toprağa dönüşmüş, çiftçilik bitme noktasına gelmiş Bodrum’daki rant neredeyse buralara sıçramış biz bu bölgeyi koruma altına alacağız tarım ve çiftçiliği yeniden canlandıracağız. Burada Kültür turizmi yaptıracağız ve tabii ki doğal yaşamı koruyarak. İnsanların bu bölgemizdeki kültürü tanımalarını sağlamak için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. Mumcularda yaşayan gençlerimiz işsiz, onlara iş imkanları sağlayacağız. Kadınlarımız için iş,eğitim kursları ve yabancı dil kursları açacağız Buraya gelen turistlerle rahat konuşmaları için. Spor Tesisleri kuracağız çocuklarımız ve gençlerimiz spora daha fazla önem versin diye Karaova bölgesi Ak belediyecilikle buluştuktan sonra eski güzel günlerine geri kavuşacak.


Bölgemizde çok değerli otlar var,şifalı ve aromatik otlarımız. Onların envanterini çıkarıp daha fazla yetişmesini sağlayacağız ve halkımıza bir kazanç kapısı daha kazandıracağız. Bodrum’un oksijen kaynağı olan Karaova Bölgemizi rant kapısı yapmayacağız çiftçimize köylümüze destek vererek tarım ve çiftçiliği canlandırarak kültür turizmi ile destekleyerek kalkındıracağız. Ekonomik anlamda bölgede yaşayan vatandaşlarımıza maddi manevi ne destek gerekiyorsa yapacağız” dedi

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:09
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