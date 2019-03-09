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Dr. Tahir Ateş: “Kadınlar demokrasimiz için olmazsa olmazımızdır”

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:51
Dr. Tahir Ateş: “Kadınlar demokrasimiz için olmazsa olmazımızdır”

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.


Dr. Tahir Ateş programına ilk olarak Bodrum’da organize edilen kahvaltı programına katılarak başladı. Kahvaltıda kadınlarla bir araya gelen Dr.Ateş, öğleden sonra ise Gümbet Mahallesinde düzenlenen başka bir Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Buradaki etkinliğe Dr. Ateş’in yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP İlçe Başkanı Ömer Varan ve Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri de katıldı.


Bodrum Belediye Başkan adayı Dr.Ateş yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kadınlarımız sayesinde bir aile olduk. Çünkü onlar Türk toplumunun bütünleyici, belirleyici ve toparlayıcı unsurlarıdırlar. Kurtuluş savaşımızı kadınlarımız sayesinde kazandık. Nene Hatunları, Halide Edip Adıvarları asla unutmuyoruz. Biz onlar sayesinde bu günlere geldik. Bugünde kadınlarımızın olmadığı sektörler başarılı değil. Birçok sektörde artık kadın istihdamı yüzde 44’lere kadar yükselmiş durumda. Bizde Ak Parti olarak, Cumhur ittifakı olarak kadınlarımıza çok değer veriyoruz ve onların toplumda daha çok söz haklarının olması için çalışacağız. Çünkü kadınlarımız ileriye gitmemiz için, demokrasimiz için olmazsa olmazımızdır.”


Seçim çalışmaları nedeniyle sahada erkeklerden çok kadınların olduğunu ifade eden Op.Dr. Tahir Ateş, “Bugüne kadar bize destek veren başta anne ve eşim olmak üzere bütün kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyor Dünya Kadınlar gününü kutluyorum.” Dedi.


Kadına şiddete hayır diyen Dr. Tahir Ateş,” Kadına karşı şiddet ve her türlü istismarın karşısındayız. Başımızın tacı kadınları yüceltmek bizim birinci görevimizdir. Biz görevi devraldığımızda girişimci kadınlarımız için bir merkez açacağız. Kadın Girişimci Merkezi projesini hayata geçirdiğimizde, üreten kadınlarımız burada ürünlerini satabilme alanına kavuşacaklar. Projesi olan kadınları destekleyeceğiz. Bu merkezde ayrıca kadınlarımıza yönelik el sanatları ve yabancı dil kursları açacağız.” dedi.


Etkinliğin ardından AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan ve Cumhur İttifakı’nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, Marina’dan başlayarak İskele meydanına kadar yürürken gördükleri tüm kadınlara karanfil vererek Dünya Kadınlar Günlerini kutladılar.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:51
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