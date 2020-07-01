Dr. Songül Özer, PCR ve Antikor Testi arasındaki farkı açıkladı

Koronavürüs ile ilgili en çok merak edilen konuların başında PCR ve Antikor testlerinin arasındaki farklar geliyor. Toplumda hala bu testlerin hangi durumlarda kimlere yapılması gerektiği tam olarak bilinemiyor. Antikor testinin atlatılmış enfeksiyonu gösterdiğini, bireyin o anda enfeksiyonlu olup olmadığına dair bilgi vermediğini belirten uzmanlar, virüs kapıldığı yönünde şüphe ve belirtiler var ise PCR testi yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, PCR ve Antikor Testi arasındaki farklara ve hangi durumlarda kimlere uygulanması gerektiğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Antikor testi atlatılmış enfeksiyonu gösteriyor

Antikor testlerinin daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgi verdiğini vurgulayarak mikrobun o anda vücutta var olup olmadığını göstermediğini söyleyen Dr. Songül Özer, “O yüzden hasta mıyım değil miyim diye merak edenler veya bir hasta ile teması olan kişilerin antikor testi yaptırmalarının bir gereği yok. Antikor ancak bu hastalığı geçirip geçirmediğini öğrenmek isteyenlere yapılıyor. Sağlık çalışanlarına antikor testi yapılabilir çünkü hastalığı geçirmişse ve bağışıklık kazanmışsa o kişi hastalarla daha korkusuzca çalışır. Bu hastalığı geçirmiş, bağışıklık kazanmış kişilerin kanından immun plazma tedavisi yapılıyor. Hazır antikorlara sahip oldukları için o kişilerin kanını alıyoruz ve hastalığı geçirmekte olan kişilere veriyoruz. Bu yüzden hastalığı geçirip geçirmediklerini merak eden kişilere antikor testi yapılabilir” dedi.

Antikor testi pozitif çıkan kişiler hastalığı bulaştırabiliyor mu?

Dr. Songül Özer, antikor testleri sonuçlarıyla ilgili şu önemli bilgileri paylaştı:

“Antikor testi pozitif çıkan bir kişinin kişinin immunoglobulin testinde m’si pozitif çıktıysa veeş zamanlı olarak yapılan PCR testi yani antijeni de pozitifse ‘O anda vücudunda mikroorganizma var, aktif, bulaştırıcı ama vücudun savunma hücreleri de devreye girmiş’ diyebiliriz. Bu durumda vücut savaşmaya başlamış ve antikor oluşmaya başlamış anlamına geliyor. Ancak İmmunoglobulin’in sadece g’si pozitifse kişi artık hastalığı bitirmiş, yani bağışıklık kazanmış demektir ve bu yüzden de bulaştırıcı değildir. O kişiyeye PCR testi yapıldığında sonucu negatif çıkacaktır.”

Tekrar yakalanma ihtimali çok düşük

Vürüsle ilgili en çok korkulanın önceden bu virüse yakalanılmış olsa bile tekrar aynı hastalığa yakalanma ihtimali olduğunu söyleyen Dr. Songül Özer, “Dünyada şu ana kadar bilinen 4 vaka oldu. Bu kişiler Covid-19 antikoru pozitifleşmiş, atlatmış ve bağışıklanmış fakat tekrar Covid enfeksiyonu olmuş. Ancak aynı mikroorganizmayla mı yoksa farklı bir koronavirüs enfeksiyonuyla mı enfekte oldukları henüz bilinemiyor. Nasıl gerçekleştiği ile ilgili bir araştırma yapılıyor. 4 vaka çok az olduğu için aynı kişinin tekrar yakalanma ihtimali çok düşük diyebiliriz” dedi.