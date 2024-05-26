Dr. Şenocak'tan başıboş köpek sorununa fıkhi yorum! 'Tehdit varsa itlaf edilebilir'

Taha Emre ÖZDEMİR Ankara

AK Parti iktidarı, uzun yıllardır toplum düzenini tehdit eden başıboş sokak köpekleri için harekete geçti. Meclis’e sunulacak tasarıya göre, başıboş köpekler sokaklardan toplanarak barınaklara yerleştirilecek. Her bir köpek için 1 aylık sahiplendirme ilanına çıkılacak. Verilen sürede hayvan sahiplenilmezse, uyutulacak. Öte yandan sahiplendirilen hayvanlar da üzerine çip takılmak suretiyle takibe alınacak.

Köpek lobisinden nemalanan sözde hayvanseverle ise son aşamada bulunan “uyutma” formülünü gerekçe göstererek geçmiş yıllarda olduğu gibi yasanın yapılmasını engellemeye çalışıyor.

Efendimiz de (sav) bir dönem öldürülmelerini emretti!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, insanlara zarar veren hayvanlara ilişkin yüce dinimiz İslam’ın hükümlerini Yeni Akit’e anlattı.

“İslam, hayvanlar da dahil olmak üzere tüm canlılara güven içinde bir yaşam hakkı tanımış ve insanı tehdit eden bir unsur haline gelmediği müddetçe eziyet edilmesini yahut öldürülmesini yasaklamıştır.” diyen Dr. Şenocak, “Buna göre diğer canlılar gibi köpeğin de canı muhteremdir ve sebepsiz yere öldürülmesi caiz değildir.” ifadelerini kullandı.

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Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sav) uygulamalarına dikkat çeken Dr. Şenocak, şunları söyledi:

“Allah Rasulü (sav) Medine’de bir dönem insanlar için tehdit haline gelen köpeklerle alakalı öldürme emri vermiştir. İbn Ömer (r.a) şunu aktarmaktadır: "Allah Rasulü (sav) köpekleri öldürmemizi emretti. Bizler de Medine ve çevresinde dolaşır ve bulduğumuz köpekleri öldürürdük. Hatta çölden gelen bir kadıncağızın peşinden giden bir köpeği dahi öldürdük.”

'İnsandan uzak yaşam alanı mümkün değilse völdürülmeleri caizdir'

“İslam’ın ilk yıllarında insanlara zarar verme ihtimali olduğundan Allah Rasulü (sav) köpeklerin öldürülmesini emretmiş, ilerleyen yıllarda ise bu hükmü ortadan kaldırarak öldürme emrini insana zarar veren yırtıcı köpeklere özel olarak baki bırakmıştır.” hatırlatmasında bulunan Dr. Şenocak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Allah Teala alemi insan, insanı ise kendi için yaratmıştır. Kainattaki diğer varlıkları insanın istifadesine sunan Allah Teala insanın, sebepsiz yere bir hayvanı öldürmesini veya ona eziyet etmesini yasaklamıştır.

Ancak özellikle köpek gibi yırtıcı hayvanların insan sağlığı için tehdit oluşturması halinde telef edilmesine izin vermiştir. Zira İslam’ın korunmasını emrettiği beş esastan biri de candır. Buna göre toplumsal bir tehlike haline gelen başıboş veya sahipli saldırgan köpeklerin devlet eliyle insanların yaşadığı bölgelerden tecrit edilmesi gerekmektedir. Söz konusu hayvanlara böyle bir yaşam alanı hazırlanmasının mümkün olmaması halinde öldürülmeleri de caizdir.

Devletin bu noktadaki vazifesini yerine getirme noktasında taksirde bulunması halinde ise şahıslar; kendileri, çocukları veya diğer yakınları için tehlike oluşturan köpekleri öldürebilir.”