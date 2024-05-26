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İSLAM Dr. Şenocak'tan başıboş köpek sorununa fıkhi yorum! 'Tehdit varsa itlaf edilebilir'
İSLAM

Dr. Şenocak'tan başıboş köpek sorununa fıkhi yorum! 'Tehdit varsa itlaf edilebilir'

Yeniakit Publisher
2024-05-26 23:59:00 - 2024-05-27 00:02:01
Dr. Şenocak'tan başıboş köpek sorununa fıkhi yorum! 'Tehdit varsa itlaf edilebilir'

Yeni Akit’e konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, insana zarar veren hayvanlara ilişkin İslam’ın hükmünü anlattı.

 Taha Emre ÖZDEMİR  Ankara 

AK Parti iktidarı, uzun yıllardır toplum düzenini tehdit eden başıboş sokak köpekleri için harekete geçti. Meclis’e sunulacak tasarıya göre, başıboş köpekler sokaklardan toplanarak barınaklara yerleştirilecek. Her bir köpek için 1 aylık sahiplendirme ilanına çıkılacak. Verilen sürede hayvan sahiplenilmezse, uyutulacak. Öte yandan sahiplendirilen hayvanlar da üzerine çip takılmak suretiyle takibe alınacak.

Köpek lobisinden nemalanan sözde hayvanseverle ise son aşamada bulunan “uyutma” formülünü gerekçe göstererek geçmiş yıllarda olduğu gibi yasanın yapılmasını engellemeye çalışıyor.

Efendimiz de (sav) bir dönem öldürülmelerini emretti!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, insanlara zarar veren hayvanlara ilişkin yüce dinimiz İslam’ın hükümlerini Yeni Akit’e anlattı.

“İslam, hayvanlar da dahil olmak üzere tüm canlılara güven içinde bir yaşam hakkı tanımış ve insanı tehdit eden bir unsur haline gelmediği müddetçe eziyet edilmesini yahut öldürülmesini yasaklamıştır.” diyen Dr. Şenocak, “Buna göre diğer canlılar gibi köpeğin de canı muhteremdir ve sebepsiz yere öldürülmesi caiz değildir.” ifadelerini kullandı.
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Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sav) uygulamalarına dikkat çeken Dr. Şenocak, şunları söyledi:

“Allah Rasulü (sav) Medine’de bir dönem insanlar için tehdit haline gelen köpeklerle alakalı öldürme emri vermiştir. İbn Ömer (r.a) şunu aktarmaktadır: "Allah Rasulü (sav) köpekleri öldürmemizi emretti. Bizler de Medine ve çevresinde dolaşır ve bulduğumuz köpekleri öldürürdük. Hatta çölden gelen bir kadıncağızın peşinden giden bir köpeği dahi öldürdük.”

'İnsandan uzak yaşam alanı mümkün değilse völdürülmeleri caizdir'

“İslam’ın ilk yıllarında insanlara zarar verme ihtimali olduğundan Allah Rasulü (sav) köpeklerin öldürülmesini emretmiş, ilerleyen yıllarda ise bu hükmü ortadan kaldırarak öldürme emrini insana zarar veren yırtıcı köpeklere özel olarak baki bırakmıştır.” hatırlatmasında bulunan Dr. Şenocak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Allah Teala alemi insan, insanı ise kendi için yaratmıştır. Kainattaki diğer varlıkları insanın istifadesine sunan Allah Teala insanın, sebepsiz yere bir hayvanı öldürmesini veya ona eziyet etmesini yasaklamıştır.

Ancak özellikle köpek gibi yırtıcı hayvanların insan sağlığı için tehdit oluşturması halinde telef edilmesine izin vermiştir. Zira İslam’ın korunmasını emrettiği beş esastan biri de candır. Buna göre toplumsal bir tehlike haline gelen başıboş veya sahipli saldırgan köpeklerin devlet eliyle insanların yaşadığı bölgelerden tecrit edilmesi gerekmektedir. Söz konusu hayvanlara böyle bir yaşam alanı hazırlanmasının mümkün olmaması halinde öldürülmeleri de caizdir.

Devletin bu noktadaki vazifesini yerine getirme noktasında taksirde bulunması halinde ise şahıslar; kendileri, çocukları veya diğer yakınları için tehlike oluşturan köpekleri öldürebilir.”

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Yorumlar

Bu adam siyasette tarafı yanlış tutan

Bunun sözleri insanlara Allah gecirtmezzzzz

İlmi siyaseti zayif bir islam hocası

Kitabı yutsada oturaklı yorumu yok medyatliklik hastası islâm alimi olsa kul llar bulurdu. Ama hocam biraz islâm fıkıgına ver kendini geliştir hep okumakla arapca bilmek le olmuyor. Mesala. Iki cihan nebisi parmagı ile ayı ikiye ayırıp mucize gösterirken. Mescidde cubbesine yatan uyuyan kedi icin cubbesini niye kestirip ordan kalkmış. Niye elini degip uyandırmadan kediyi alamazmı idi, ip ucu sana bu bak cok büyük ip ucu araştırsanda bulamaz anca londrada gizli gercek islam fıkıgi kitablarında yazar. Bunu bilen ingilizler, müslümanlara direk uygulayamamışta avrupadan hiristiyan devletlerde başlayarak hiristiyan aileleri kedi  sevadasi yaptırmış azcık bunda da ip ucu sana cünki Avrupaya giden Türklere marketlerde kedi  mamamısı malzemesi göz alışkanlıgi marketlerde sokaklarda Bu müslümanları empoze ederek ülkelerine izine gelince konuşturup zemin hazırlamış. Artı sen köpegin oldugu yerde melek olmaz sözünü bilir iken sebebi hikmeti nedir acıklamaz isen bu konuşmalar ikna etmez kimseyi. Sahte hadis leri duyuyor ama gercekleri kitabların asıllari niye londradada kimse ulaşamıyor hani at arabası ile halice dökulen arapca farsca yazılı kitablari hele bir hatırlasan ya neyse kitabdan okumak iyidir amma islâmda hiçbir ayet veya hadis olaysız gelmemiş söylenmemiş ise osmanlıda ne zaman koyun sürüsüne katılmış. Ondan önce niye  koyun sürüsüne asla katılmamış hele bir ögreniver ki sözün etkili olsun.
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