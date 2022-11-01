Dr. Şenocak'ın tespitine Faik Işık'ın kafası basmadı!

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "kültür devrimi" tespitine dair söylediği, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleri muhalefet ve fondaş medyası tarafından çarpıtıldı. Ünal hedefe konduktan sonra partisine zarar vermek istememesi üzerine görevinden affını istedi.

Yaşanan gelişme üzerine değerlendirmede bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Ünal'ın hedefe konmasına, "Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.” ifadeleri ile tepki gösterdi.

Dr. Şenocak, dil tartışmasına ilişkin şu tespitte bulundu: İtalyan genci asırlar önce yaşayan Dante’yi, Alman Goethe’yi, Fransız Ronsardı anlar. Biz de ise edebiyat öğretmeni daha dün vefat eden AKİFİ lügatsiz anlayamaz. Dinimize olan düşmanlıktan dolayı dilimize nasıl kıydıklarını söylemek hala SUÇ!

Kafası basmadı!

Dr. Şenocak'ı değerlendirmesinden dolayı kendi seviyesine yakışan şekilde hakaret dili ile hedef alan Avukat Faik Işık, "Sen hiçbir haltı doğru anlatmıyorsun Şenocak!" hadsizliğinde bulundu.

Dilbilimci edası ile değerlendirme yapan Işık, şu ifadeleri kullandı:

Sallıyorsun yine İhsan Şenocak, yeter bu kadar yalan. Goethe, Dante, Shakespare… anlamak dil sorunu değil, zeka sorunudur. İngiltere, Abd ve Avustralya’da kimse DERS ALMADAN Shakespear İngilizcesi anlamaz. Osmanlıca öğrenmekte bu ülkede suç değil. KES SAÇMALAMAYI İğrendik!