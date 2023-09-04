  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’ye şok "10 Eylül" uyarısı! Bambaşka bir şey olacak! Herkes şaşkın

Bakan Koca'dan ''hiperbarik oksijen tedavisi'' paylaşımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kritik karar! Tamamını kaldırdıklarını az önce bütün Türkiye'ye duyurdular

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Saldırıların hedefi Türkler olabilir

İki dünya devinden flaş Türkiye açıklaması! "Mayıs ayında bu olacak" deyip tüm dünyaya duyurdular

BAE şirketi Mısır tütün devinden 625 milyon dolar fiyatına hisse satın aldı! Bu gelişme iş birliğini güçlendiriyor

Putin, Tahıl Koridoru için şartını açıkladı

Suudi parasında iflas mı, tsunami mi? Analistlerinden 'yepyeni bir dünya' analizi gündeme düştü! Altın çağ

'Deprem fırtınası yaşanabilir!'
Sosyal Medya Dr. Selman: Sana verilen rızıklara Peygamberler bile şaşar!
Sosyal Medya

Dr. Selman: Sana verilen rızıklara Peygamberler bile şaşar!

Yeniakit Publisher
2023-09-04 23:55:00 - 2023-09-05 00:05:09

Dr. Salih Selman, Bekir Develi'nin yayınına katıldığı programdaki sözleriyle gündem oldu.

Dr. Selman, Kur'an'ı Kerim'i ezberlediği dönemdeki bir hatırasını anlattı.

45 yaşındayken, bir ameliyattan çıktığını, saat gece 2:30'da Kur'an dersi olduğunu ancak çok yorgun hissettiğini söyledi.

Gece saat 3:00'da Kur'an hocasıyla buluştuğunu ve yorgunluğu ile yaşının ileri olmasına karşın 3 saat boyunca Kur'an okuduğunu belirten Dr. Selman, sözlerini şu mesajla tamamladı:

Hazreti Meryem'e verdiği gibi, “innallahe yerzuku men yeşau bi gayri hısab" ilim ve ibadete oturdun mu sana verilen rızıklara Peygamberler bile şaşar..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23