Dr. Selman: Sana verilen rızıklara Peygamberler bile şaşar!
Dr. Salih Selman, Bekir Develi'nin yayınına katıldığı programdaki sözleriyle gündem oldu.
Dr. Selman, Kur'an'ı Kerim'i ezberlediği dönemdeki bir hatırasını anlattı.
45 yaşındayken, bir ameliyattan çıktığını, saat gece 2:30'da Kur'an dersi olduğunu ancak çok yorgun hissettiğini söyledi.
Gece saat 3:00'da Kur'an hocasıyla buluştuğunu ve yorgunluğu ile yaşının ileri olmasına karşın 3 saat boyunca Kur'an okuduğunu belirten Dr. Selman, sözlerini şu mesajla tamamladı:
Hazreti Meryem'e verdiği gibi, “innallahe yerzuku men yeşau bi gayri hısab" ilim ve ibadete oturdun mu sana verilen rızıklara Peygamberler bile şaşar..
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