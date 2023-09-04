Dr. Selman: Sana verilen rızıklara Peygamberler bile şaşar!

Dr. Selman, Kur'an'ı Kerim'i ezberlediği dönemdeki bir hatırasını anlattı.

45 yaşındayken, bir ameliyattan çıktığını, saat gece 2:30'da Kur'an dersi olduğunu ancak çok yorgun hissettiğini söyledi.

Gece saat 3:00'da Kur'an hocasıyla buluştuğunu ve yorgunluğu ile yaşının ileri olmasına karşın 3 saat boyunca Kur'an okuduğunu belirten Dr. Selman, sözlerini şu mesajla tamamladı:

Hazreti Meryem'e verdiği gibi, “innallahe yerzuku men yeşau bi gayri hısab" ilim ve ibadete oturdun mu sana verilen rızıklara Peygamberler bile şaşar..

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