Dr. Selman: Kendimize ne yaptıysak çok yemekten yaptık!
İçinde bulunduğumuz on bir ayın sultanı Ramazan ayında Dr. Salih Selman'ın açlığın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisini anlattığı videosu gündem oldu.
Efendimiz'in (sav) hayatından örnekler veren Dr. Selman, videodaki konuşmasında, "Biz kendimize ne yaptıysak çok yemekten yaptık" diyor.
Sağlıklı bir vücudun az ama yeterli beslenmeyle kazanılabileceğini belirten Dr. Salih Selman'ın videosu sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.
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