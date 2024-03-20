  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Osman Gökçek deşifre etti! CHP'li Subaşı'ndan adrese teslim ihaleler...

ABD'li isim Ankara'da! Çok kritik F-16 ve F-35 açıklaması geldi: Tartışılıyor

Rusya, ABD SİHA'sını kör etti! Bayraktar TB2 SİHA'ya ise bakın ne oldu: Polonya şokta

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı olay oldu

Türkiye'nin son hamlesinin ardından PKK tutuştu! Terör elebaşısından itiraf gibi açıklamalar

Gözler TCMB’de! Altının akıbeti bu kararın ardından belli olacak

Abdullah Ağar'dan kritik uyarı: Türkiye'nin 140 yılına daha mal olabilir

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu 6 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimler öncesi kritik çağrı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gerçeği yüzümüze vurdu: Ekrem İmamoğlu baş aktör çıktı
Sosyal Medya Dr. Selman: Kendimize ne yaptıysak çok yemekten yaptık!
Sosyal Medya

Dr. Selman: Kendimize ne yaptıysak çok yemekten yaptık!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 04:32:00 -

İçinde bulunduğumuz on bir ayın sultanı Ramazan ayında Dr. Salih Selman'ın açlığın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisini anlattığı videosu gündem oldu.

Efendimiz'in (sav) hayatından örnekler veren Dr. Selman, videodaki konuşmasında, "Biz kendimize ne yaptıysak çok yemekten yaptık" diyor.

Sağlıklı bir vücudun az ama yeterli beslenmeyle kazanılabileceğini belirten Dr. Salih Selman'ın videosu sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Ramazanda bu hata halsizliğe yol açıyor
Ramazanda bu hata halsizliğe yol açıyor

Sağlık

Ramazanda bu hata halsizliğe yol açıyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meyan kökü hakkında dikkat çeken detay! Ramazanda tercih edilen içecek, 'Meyan şerbeti' nasıl yapılır?
Meyan kökü hakkında dikkat çeken detay! Ramazanda tercih edilen içecek, 'Meyan şerbeti' nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Meyan kökü hakkında dikkat çeken detay! Ramazanda tercih edilen içecek, 'Meyan şerbeti' nasıl yapılır?

Diyabetliler için Ramazan tavsiyeleri
Diyabetliler için Ramazan tavsiyeleri

Sağlık

Diyabetliler için Ramazan tavsiyeleri

Ramazan ayında kilo vermenin formülü!
Ramazan ayında kilo vermenin formülü!

Sağlık

Ramazan ayında kilo vermenin formülü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23