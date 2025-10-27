Dr. Selim Temurci'den İmamoğlu sözleri: İddianameyi okumadan 'boş' demek yanlış

Akit TV’de yayımlanan ve Murat Şahin’in sunduğu ‘Gün Başlıyor’ programında konuşan İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve casusluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Temurci, yaptığı değerlendirmede, “On altı milyon İstanbullunun seçtiği bir belediye başkanının bugün tutuklu olmasını doğru bulmuyorum. Masumiyet karinesine inanıyorum, umarım tek bir suçlamanın dahi doğru olmadığı ortaya çıkar” dedi.

“BENİM HIRSIZIM, BENİM CASUSUM OLMAZ”

Ancak Temurci, soruşturmanın ciddiyetine de dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu dosyada adı geçen Hüseyin Gün, devletin güvenlik sistemlerini kurmuş, farklı istihbarat örgütleriyle ve FETÖ bağlantılarıyla anılan bir isim. Eğer bu kişiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir veri paylaşımı veya ilişki iddiası varsa, bu durumun da tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekir. Çünkü benim hırsızım, benim yolsuzum, benim casusum olmaz.”

“İDDİANAMEYİ OKUMADAN ‘BOŞ’ DEMEK YANLIŞ”

İddianameyi incelediğini belirten Temurci, “578 sayfalık bir iddianameyi okumadan ‘boş’ demek doğru değil. İçinde MASAK raporları, dekontlar, teknik incelemeler, naylon fatura tespitleri var. Beşiktaş Belediyesi ve diğer bazı isimlerle ilgili ciddi bulgular mevcut. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bu iddiaları görmezden gelmemesi, varsa içindeki yanlışları ayıklaması gerekir” ifadelerini kullandı.

MUHALİF SEÇMENİN GÖZÜNDE 28 ŞUBAT HAVASI OLUŞTU

Temurci, davanın siyasi boyutuna da değinerek, “Eğer iktidar partisi yerel seçimlerden önce ‘temiz eller operasyonu’ diyerek kendi içinden başlasaydı, bugün bu soruşturmalar muhalif seçmenin gözünde bir ‘28 Şubat’ havası oluşturmazdı. Türkiye’de kimsenin birbirine zorbalık nöbeti devretme hakkı yok” dedi. Son olarak, İmamoğlu’nun iddianamesinin hâlâ tamamlanmamış olmasına tepki gösteren Temurci, “Bir insan iddianamesi bile olmadan terör örgütü kurucusu ilan ediliyorsa bu hakkaniyete sığmaz. Lütfen insan kimliğimizle konuşalım, taktığımız rozetlerle değil” çağrısında bulundu.