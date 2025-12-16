Kirlilik sınırı aşıldı! Keşan’da soba ve kömür sadece bu saatlerde kullanılacak

Belediye başkanlıklarının izin verilmeyen ve belirlenen özellikleri sağlamayan yakıtların kullanılmaması, yakıtların dağıtımı, yerleşim yerlerine girişi, satışı ve nihai kullanım aşamalarında gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması için denetim ekipleri oluşturacağı kaydedilen kararda, "Kömür denetim ekipleri ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekip, amir ve yöneticilerinden yardım talep etmeleri halinde kolluk kuvvetlerince derhal yerine getirilecektir. Kömür kamyonlarının ocak sahası çıkışından itibaren ilçe merkezlerine gelene kadar uygun noktalarda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim yapılacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak kömür dağıtımının, 30.12.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ‘Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirlenen standartlara göre yapılması, kömür dağıtımı yapılmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğüne başvurularak kömür numunelerinin alınması, analiz sonuçları uygun bulunan kömürlerin dağıtımının yapılması sağlanacaktır. 24 saatlik SO² ortalaması 125 µg/m³ ise genelde alınması gereken önlemlere ek olarak; Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler sabah saat 10.00'dan sonra ve akşam saat 16.00'dan önce yakılacaktır. Hava kirliliği (SO² değeri saatlik 350 µg/m³’ ü aştığında) seviyeleri arttığında, kronik hastalara, çocuklara ve özellikle astım ve solunum yolu hastalıkları olan bireylerin dışarı çıkmamaları için belediye başkanlığınca anons yapılmak suretiyle gerekli uyarılar yapılacaktır. Teknik açıdan söndürülmeleri mümkün olmayan kalorifer ve kazan ocakları en az düzeyde yakılacaktır. Vatandaşlar hava kirliliğine ilişkin bilgi ve şikayetlerini ilgili ilçe ve belde belediye başkanlıklarının telefonlarına bildirecektir. Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun rastgele yerlere döküldüğünün tespiti halinde, ilgili belediye başkanlığı tarafından yasal işlem yapılacaktır. Yapılan denetimlerde Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uymayan, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, baca temizliğini yaptırmayan, belirlenen sayıda kazan yakan, belirlenen özelliklere sahip olmayan, belgesiz kömür üreten, satan ve kullanan katı yakıt üreticilerine, satıcılarına, tüketicilere ve ateşçilere 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri, TCK’nın 181 ve 182’nci maddeleri, Belediye Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre cezai işlem uygulanacaktır" denildi.