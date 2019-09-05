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Dr. Sav “Çocuklarda idrar tutma böbrek yetmezliğine kadar götürebilir”

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Dr.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:15
Dr. Sav “Çocuklarda idrar tutma böbrek yetmezliğine kadar götürebilir”

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nadide Melike Sav, okul çağında sık görülen idrarı tutma eyleminin çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine söyledi.


Okul çocuklarında sık görülen idrarı tutma alışkanlığı hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nadide Melike Sav, çocuklarda büyüdükçe böbrek yetmezliğine kadar gidebilecek ciddi böbrek sorunlarının önüne geçilmesi için anne babaların erken dönemde koruyucu önlemler alması gerektiğini bildirdi.



“İleride daha büyük sıkıntılar yaşamasına neden olabilir”


Bazı ailelerin çocuklara küçüklükten itibaren dışarıda tuvalete gitmemeleri ve gittikleri tuvaletlerin pis olacağı yönünde telkinlerde bulunduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sav, “Pis olarak gözüken tuvaletler belki hijyen konusunda anneleri rahatsız edebilir; ancak çocukların idrarını uzun süre tutmaları ileride daha büyük sıkıntılar yaşamasına neden olabilmektedir” dedi.


Mesanede biriken idrarın önce üreter denilen idrar torbasıyla böbrekleri birleştiren kanala, ardından da böbreklere baskı yaptığına vurgu yapan öğretim üyesi Sav, bu yolla kolayca mikropların böbreklere ulaşarak zamanla böbrek yetmezliğine kadar götürebilecek zararlar verebileceğine söyledi.



“Gün içerisine 4-8 kez idrara çıkması doğal”


Gün içerisine 4-8 kez idrara çıkmanın doğal olduğunu ifade eden Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Sav, bu sıklıktan daha az idrara çıkmanın normal olmadığını vurgulayarak “Çocukların sık sık idrara çıkma isteği, idrar yaparken genital bölgede yanma hissi, idrarında koku, renk değişikliği ya da bulanıklık, aniden olan sıkışma hissi, idrarını boşaltamamış gibi hissetme, gün içerisinde idrarla damla damla iç çamaşırını ıslatması gibi durumlar uyarıcı işaretler olup idrar yolları ile ilgili bir problem olabileceğini düşündürür. Eğer çocuklarında bu tür semptomlardan herhangi biri varsa mutlaka bir çocuk doktoruna gitmeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu.



“Aileler uyarıcı işaretleri fark ettiklerinde hemen harekete geçmeli”


Çocukları okula giden ailelere önerilerde bulunan öğretim üyesi, “Çocuklarının idrarlarını ertelememesi, mümkünse en geç 3-4 saatte bir idrarlarını boşaltmaları gerekir. Ayrıca çocukların temizliklerini önden arkaya doğru yapmayı öğrenmeleri ve erkek çocuklarına oturarak idrar yapma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Kazandırılan bu alışkanlıklar ileride oluşabilecek idrar yolları ile ilgili problemleri en aza indirmeye yardımcı olur” şeklinde konuştu.


Ailelerin çocuklarında idrar yolları ile ilgili uyarıcı işaretleri fark ettiklerinde asla ertelememeleri gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Sav, bu durumun çocuğun gelecek yaşantısında sağlık problemi olarak karşısına çıkabileceğini unutmamaları gerektiğini kaydederek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:15
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