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Gündem

Dr. Ravza Kavakçı Kan, yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Komisyonu Başkanı Dr. Ravza Kavakçı Kan, yeniakit.com.tr 'Ülke Gündemi'nde Mehmet Özmen'in dünya ve Türkiye gündemine ilişkin sorularını yanıtlıyor...

Yeniakit Publisher
2020-06-03 22:03:00 - 2020-06-03 22:32:13
Dr. Ravza Kavakçı Kan, yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Komisyonu Başkanı Dr. Ravza Kavakçı Kan, bu akşam saat 22:00'de yeniakit.com.tr 'Ülke Gündemi'nde Mehmet Özmen'in dünya ve Türkiye gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor.

Devlet-millet birliğine değinen Kavakçı, "En ufak bir depremde vatandaşlarımıza ulaşamadığımız günlerden bugünlere geldiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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