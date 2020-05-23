Dr. Özotuk: “Şeker hastaları şekerli gıdalardan uzak durmalı"

Dahiliye Uzmanı Uzman Dr. Haluk Özotuk, şeker hastalarının Ramazan Bayramı’nda şekerli gıdalardan uzak durması gerektiğini ve egzersiz ile yürüyüşün diyabet tedavisinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Medova Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzman Dr. Haluk Özotuk, Ramazan Bayramı’nda şeker hastalarının diyetlerini bozmamaları gerektiğini ifade etti. Şeker hastalarının tedavisinde ilaç, diyet ve beslenme tedavisinin temeli oluşturduğunu anlatan Uzman Dr. Haluk Özotuk, “Tabii bu üç tedavi şekillerinin bir tanesini bile bozmamanız lazım, kontrollü bir şeker hastalığımızın olması için. Kontrollü şeker hastalığımız olunca da bir takım beyin, damar, böbrek, göz gibi damar hastalıklarının daha az görüldüğünü biliyoruz daha iyi kontrol edilen şeker hastalarında. Dolayısıyla bu Ramazan boyunca da şekerli gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmalarını, daha önce diyetisyen ve doktorlardan aldıkları diyetlerini harfiyen uygulamalarını öneriyoruz” dedi.

Nefislerine hakim olamayan şeker hastalarının diyabetik ürünlerden tatlı ihtiyaçlarını gidermesi gerektiğini kaydeden Dr. Özotuk, “Onlar yüzde 30 ya da 50 oranında kalori miktarı daha az olan tatlılar olmaktadır. Ayrıca insülin kullanan hastalarımız varsa eğer nefislerine hakim olamayıp da tatlı yemek isteyenler olursa diyabetik bir baklava yiyecekse hasta 4 ünite kısa etkili insülinlerini yemeden önce yapmalarını öneriyoruz normal klasik tedavilerin dışında” diye konuştu.

“Ağır ve yağlı yemeklerden özellikle kaçınmalarını istiyoruz”

Diyabetlilerin ağır ve yağlı yemeklerden özellikle kaçınmasını istediklerini aktaran Özotuk, “İç Anadolu’da çok karbonhidratlı üretilen hamur işlerinden özellikle uzak durmalarını istiyoruz. Yani daha önceki diyetlerini aynen uygulamaların istiyoruz. Kan şekerinin ani yükselmeleri bir takım komplikasyonlara neden olabiliyor. Özellikle pıhtı oluşmasıyla ve tansiyon yükselmeleriyle ilgili. Dolayısıyla bu konularda dikkatli olmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Pandemi süresince evlerde hareketsiz kalındığını da anlatan Özotuk, “Çünkü diyabet tedavisinde söylediğimiz ilaç ve diyet egzersiz tedavimiz var. Dolayısıyla hareketsizliği engellemek için biz mutlaka hastamızın evinde ya da bahçesinde yürüyüşler yapmasını, kas ve eklem hareketlerini yapmalarını öneriyoruz. Beslenmelerine dikkat edip ilaçlarını düzgün almalarını öneriyoruz. Doktorların ve diyetisyenlerin tavsiyelerine harfiyen uymalarını istiyoruz Ramazan Bayramı süresince” ifadelerini kullandı.